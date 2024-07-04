特企／《白夜極光》　三週年慶典正式起跑

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《白夜極光》將於7月3日至7月26日舉辦三週年慶典活動，活動期間玩家只要完成簽到，就可以免費獲得「隙間十連召集靈」*2、六星光靈「阿克希亞」、週年慶限定頭像框「璀璨路途」、「慶典禮花」*20、光珀、充能盒、養成材料等獎勵，其中「隙間十連召集靈」可用來進行週年慶專屬角色召集，限量20連抽，機會相當難得。
同時，玩家在「常駐標準召集」介面，每天還可以獲得1次免費10連抽，連續5天，共50連抽，保證喜歡的光靈通通逃不過你的手掌心。此外，討伐荒典首領「末逐．斐桀洛」、「末逐．阿伊讓」、「末逐．博怒格爾登」將在活動期間，特別開放三倍獎勵加成，想要大量收集養成材料的玩家，千萬不可錯過。
老玩家離開太久想回《白夜極光》看看嗎？週年慶活動期間回歸的老玩家，只要滿足遊戲內指定條件，將可觸發加碼的推薦召集，幫助老玩家順利回歸，再次領略《白夜極光》的美好。而更令人振奮的是，在7月3日更新之後，耀晶首儲介面，將會恢復成雙倍狀態，對於儲值的玩家而言，等同於買一送一、200%大回饋的狀態。
5星光靈「聖釘．祭禮」 就在隙間旅人活動商店
本次三週年慶典除了滿滿的福利要送給各位玩家之外，更重要的是「隙間旅人」限時活動，也將同步開跑。玩家在7月3日更新後至7月24日下午5點期間，只要通過主線關卡1-16，就可以開啟「隙間旅人」活動。
「隙間旅人」共包括線性關卡「因果相嵌」、困難模式「莫比烏斯」，在關卡當中玩家可以獲得活動道具「聖血琥珀」，在指定主線、資源關卡當中，如果消耗稜鏡通關，也可以額外獲得「聖血琥珀」。將此道具收集一定數量後，便可至活動商店「精虔奉納」兌換三週年回憶協力箱、活動限定5星光靈「聖釘．祭禮」及其心珀、星辰紋章、家具以及各種光靈養成材料。
另外在活動介面上，每日簽到均可領取獎勵，累積簽到8天，還可以領取頭像「神聖的受召者」、光珀以及充能盒喔！
「女王的恩典」票選活動 3大全新光靈震撼登場
每次遊戲更新，玩家最在意的除了活動獎勵之外，就是全新光靈的登場了。本次《白夜極光》呼應三週年慶典，特別一口氣開放「維多利亞．墓歌」、「聖釘．祭禮」、「威廉」，三大全新光靈，同時召集機率大幅提升，讓玩家可以輕易的就將光靈帶回家。另外，蒂娜及巴頓的角色皮膚，也即將上線，喜歡收集各式角色皮膚的玩家，還請把握機會喔！
先前獲得玩家好評迴響的時裝票選活動「女王的恩典」，即將進行第二期票選啦！本次時裝票選活動中，全球統計票數最高的男性與女性光靈（各1），將各自獲得由北境冬宮特邀設計師量身訂做的1套免費時裝，預計將於未來12個月內完成製作。票數較高者將製作夢境系列時裝，另一位光靈將製作等同私憶系列規格的免費時裝。屆時，玩家也可以透過遊戲內活動免費獲得時裝喔！
夏日炎炎想要清涼一下嗎？7月12日～7月24日期間，趕快去找薇絲一同經營冰飲舖，只要在限定時間製作出美味的冰飲，完成訂單挑戰，就可以獲光珀、頭像「狂歡撒花」等獎勵！
《白夜極光》三週年音樂會 暖心登場
《白夜極光》為了三週年回饋玩家，可謂煞費苦心，除了滿滿的活動獎勵，以及全新光靈登場之外，在心靈上也希望給予玩家最大的滿足。
因此，《白夜極光》特別邀請遊戲中人氣NPC薇絲，獻聲錄音為大家帶來祝福，並期許遊戲能持續獲得玩家的支持與喜愛，希望未來的日子可以一同展開更多的冒險之旅，擁有無數難忘的回憶。
想要掌握更多三週年的活動資訊，還請持續鎖定《白夜極光》官方粉專，避免資訊漏失喔！