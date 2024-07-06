內湖寵物店爭議延燒！房產專家提醒：想在住宅區開業「3大眉角」
近期住宅區開寵物店問題掀起熱議，根據財政部統計，截至4月為止，寵物相關產業共開出8968間，較去年同期多475間。而前4月的銷售額達141.9億元，也比去年多7.18億元，凸顯在少子化下，萌寵商機無限。但除寵物店外，住宅區1樓作為店面使用、開設業種，也有諸多爭議。專家表示，各地方政府的土地使用分區法規限制不一，以台北市為例，單純的寵物用品銷售，開業限制較小，但若涉及寵物美容或寄養服務，在第三種住宅區則需取得樓上、兩側住戶的同意。
家庭消費中心／綜合報導
關於住宅區的營業登記、規定及限制又有哪些呢？常常聽到公司行號登記上沒問題的，但是實際選擇的地點，卻沒有符合土地使用分區的相關規定，這樣是否會面臨處罰或遭強制驅離？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐提醒經營者，過去較常有開店爭議的業種，多半是在住宅區開設餐飲業，在電和瓦斯使用上的居住安全顧慮，或人流噪音、環境衛生問題，容易受鄰居排斥，也較多糾紛，因此開店選址要注意以下3類情況。
首先，使用分區不符。張旭嵐說：「住宅區開店限制最多，像寵物美容、健身房或是獸醫診療機構，除要臨8公尺以上道路，營業面積還必須在500平方公尺以下，並要求店面僅限於1樓或是地下1樓。」此外，若是兩側和2樓都是住宅，還要取得這3戶所有權人的「書面同意」，才能合法營運。
其次，違章建築或無產權登記。許多人租用老舊公寓一樓店面，看上有增建空間可使用，不過包括無產權地下室，或是既有違建都屬於違規使用，就算這些雖然沒有立即報拆，但是只要營業用，則都會面臨檢舉報拆的可能。
第三，違反社區規約。有些社區依公寓大廈管理條例訂立之「規約」，排除特定營業項目，因此就算順利租用，也可能因管委會或鄰居干擾而無法開業，張旭嵐提醒，為避免投入裝潢後營業受到影響，租用前還是得再三確認避免踩雷。