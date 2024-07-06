體驗酒家菜和那卡西文化　夏日魔法節登場

為推廣商圈夏日特色，帶民眾體驗酒家菜和那卡西的經典文化，北投夏日魔法節活動今年以「酒家菜」與「那卡西」2大主題為主軸，同時結合在地元素打造5處特色打卡裝置物，其中主燈為結合藝術家以北投元素打造溫泉魔法師降臨，與多處環境燈飾，營造整體夜間遊逛氛圍。
記者黃文德／綜合報導
活動於即日起至7月28日在北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷等場域舉辦，除了5處專屬特色裝置物與營造氛圍燈飾，每週末例假日在七星公園推出週週主題音樂演出、親子劇團表演、奇幻市集及親子DIY手作等，還有消費滿額再抽iPhone15 Pro及泡湯券等好禮，更串連北投在地百間特約店家共同推出行銷優惠，只要至5大打卡景點掃描QRcode集章，即可參加抽獎。
臺北市副市長林奕華表示，北投夏日魔法節週週推出系列特色活動，並搭配電子集章、社群抽獎、小旅行等行銷導客活動推廣在地商圈特色。其中北投小旅行更結合北市府文化局景點，讓民眾可更深入了解北投百年文化。今年以復刻北投百年歷史與美食為推廣亮點，邀請民眾夏季品嚐美食與泡湯，於不同季節造訪北投與體驗前所未有的旅遊趣。
活動期間各飯店業者響應推出各項酒家菜優惠，如北投水美溫泉會館早餐限定「北投排骨酥」、「五柳魚」、北投春天酒店單人經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」及「黃金蟲草燉雞湯」、於水都溫泉會館預定酒家菜贈送席間果汁暢飲，於北投老爺酒店入住魔幻盛夏住房專案者，每日限量提供「蒜香魷魚燴螺肉」、於嘉賓閣住宿就有機會享用早餐經典酒家菜「髮菜羹」。水美溫泉會館及水都溫泉會館都有推出整桌酒家菜讓民眾品嚐回味。