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臺灣時尚週活動一波波 星童萌藝術團展演時尚快閃秀

▲一群兒少模特身著時尚服飾，以純真笑容、靈動身姿穿梭街頭，展演時尚快閃秀，超吸睛。（圖／主辦單位提供）
▲一群兒少模特身著時尚服飾，以純真笑容、靈動身姿穿梭街頭，展演時尚快閃秀，超吸睛。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

隨著2024年臺灣時尚週登場腳步近，臺灣時尚週系列預熱活動更是一波波；6日星童萌藝術團走入桃園藝文特區的「桃知道 GELEVEN PLAZA」，以一場別開生面的時尚快閃秀，為「嗨FUN暑假，暢遊桃知道」活動，增添濃墨重彩的一筆。這場時尚盛宴，不僅是一場視覺的享受，更是未來時尚夢想的一次精彩預演。

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作為一場集時尚、藝術與教育於一體的盛宴，臺灣時尚週不僅致力於展現最新的時尚潮流，更將美育作為核心使命之一，努力為公眾尤其是年輕一代提供一個感受美、創造美的平台。其中，6月30日舉辦的兒童美育訓練營，作為時尚週的預熱活動之一，就吸引來自全臺近百家庭參與，成功為即將開啓的時尚盛宴暖身。


▲時尚快閃秀激發兒童對美的感知與創造力，推動兒童美育教育向更高層次發展。（圖／主辦單位提供）
▲時尚快閃秀激發兒童對美的感知與創造力，推動兒童美育教育向更高層次發展。（圖／主辦單位提供）
活動執行總監李卓燊表示，此次快閃秀是繼「兒童美育訓練營」後，臺灣時尚週對兒童美育領域的再一次深入探索與實踐，旨在通過更加多元、創新的方式，激發兒童對美的感知與創造力。

活動舉辦地點選在「桃知道 GELEVEN PLAZA」，是桃園市的文化藝術中心，其獨特的建築風格和濃厚的藝術氛圍，為時尚快閃秀提供了完美的舞台。活動現場，星童萌藝術團的孩子身著精心設計的時尚服飾，在街頭穿梭，以純真的笑容、靈動的身姿，以及對時尚獨特的理解和詮釋，呈現一場視覺饗宴，讓人們看到了時尚界的無限可能。

▲6日在桃園藝文特區「桃知道 GELEVEN PLAZA」舉辦的少兒模特時尚快閃秀，是一場令人驚艷的視覺饗宴。（圖／主辦單位提供）
▲6日在桃園藝文特區「桃知道 GELEVEN PLAZA」舉辦的少兒模特時尚快閃秀，是一場令人驚艷的視覺饗宴。（圖／主辦單位提供）
李卓燊指出，此次活動不僅是一次時尚展示，更是一次文化交融和美育實踐。臺灣時尚週系列活動的開展，將時尚文化與家庭教育、兒童美育完美結合，讓參與者在享受時尚盛宴的同時，也能感受和瞭解到臺灣的地方特色和文化底蘊，進一步促進文化交流和融合。


隨著一系列預熱活動的熱烈迴響，2024年臺灣時尚週已蓄勢待發，即將於8月2日至4日璀璨登場。未來一個月內，時尚週將緊密圍繞「創新、多元、融合」的核心理念，精心策劃並推出一系列豐富多彩、別開生面活動，為即將到來的臺灣時尚週奠定更加堅實的基礎，同時為時尚愛好者帶來視覺盛宴與文化交流。


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