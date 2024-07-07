臺灣時尚週活動一波波 星童萌藝術團展演時尚快閃秀

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活動執行總監李卓燊表示，此次快閃秀是繼「兒童美育訓練營」後，臺灣時尚週對兒童美育領域的再一次深入探索與實踐，旨在通過更加多元、創新的方式，激發兒童對美的感知與創造力。
活動舉辦地點選在「桃知道 GELEVEN PLAZA」，是桃園市的文化藝術中心，其獨特的建築風格和濃厚的藝術氛圍，為時尚快閃秀提供了完美的舞台。活動現場，星童萌藝術團的孩子身著精心設計的時尚服飾，在街頭穿梭，以純真的笑容、靈動的身姿，以及對時尚獨特的理解和詮釋，呈現一場視覺饗宴，讓人們看到了時尚界的無限可能。
李卓燊指出，此次活動不僅是一次時尚展示，更是一次文化交融和美育實踐。臺灣時尚週系列活動的開展，將時尚文化與家庭教育、兒童美育完美結合，讓參與者在享受時尚盛宴的同時，也能感受和瞭解到臺灣的地方特色和文化底蘊，進一步促進文化交流和融合。
隨著一系列預熱活動的熱烈迴響，2024年臺灣時尚週已蓄勢待發，即將於8月2日至4日璀璨登場。未來一個月內，時尚週將緊密圍繞「創新、多元、融合」的核心理念，精心策劃並推出一系列豐富多彩、別開生面活動，為即將到來的臺灣時尚週奠定更加堅實的基礎，同時為時尚愛好者帶來視覺盛宴與文化交流。