美國男籃41分慘電義大利奪U17青年世界盃冠軍！完成無敵7連霸創舉
美國U17男籃在今（8）日凌晨以129:88大比分擊敗義大利，奪下本屆U17男籃世界盃冠軍，MVP由前NBA球星Carlos Boozer的兒子Cameron Boozer奪下，Cameron Boozer在本次U17世界盃場均得到20.1分、9.9籃板、2助攻、2.7抄截的全面數據，投籃命中率高達69.6%，U17世界盃從2010年舉辦第一屆以來，至今已舉辦過7屆賽事，7屆都由美國拿下冠軍，也讓外界看到美國在U17層級的統治力。美國隊締造超狂7連霸，自2010年以來，他們打出51勝0敗的不敗神話，值得一提的是，他們在本屆賽會場場屠殺對手，場均淨勝分64.3分，同樣改寫賽史紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
美國U17男籃7連霸 每場贏對手64分以上
美國在本次U17世界盃和中國、法國、幾內亞同分在B組，對上幾內亞一戰美國以124:49擊敗幾內亞，對上中國以146:62，84分差擊敗中國，如此強勢的表現，也讓美國在小組賽以輾壓之姿晉級16強，16強首戰美國以141:45慘電菲律賓，8強111:60擊敗加拿大，4強戰美國145:65擊敗紐西蘭晉級冠軍戰。
冠軍戰對上義大利，美國並未遭遇太多抵抗，終場以129:88擊敗義大利，順利拿下U17世界盃冠軍，賽後Cameron Boozer獲選為本次U17世界盃MVP，根據統計本屆賽事美國場均淨勝對手64.3分，場均可拿下128.5分，只有法國和義大利輸給美國少於50分，其餘對上美國的球隊都輸超過50分以上。
目前效力休士頓火箭的Jalen Green、爵士Collin Sexton、太陽Bradley Beal、前76人探花Jahlil Okafor都曾獲得U17世界盃MVP，而被視為2026年選秀狀元熱門的AJ Dybantsa場均砍下14.1分、3.9籃板，入選賽會最佳陣容。