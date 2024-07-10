晚1分鐘死190萬個細胞！別讓腦中風延誤治療　快打119儘速送醫

台灣每年約新增3萬人罹患腦中風、並有約1萬多人死於腦血管疾病，腦中風問題通常來得又急又快，出現症狀之後，每晚一分鐘治療就會死190萬個腦細胞，愈早就醫，救回腦細胞的機率愈高，愈有機會降低失能的發生！「盡快撥打119」成為腦中風與時間賽跑的關鍵，除了能快速啟動醫院的中風團隊運作，還能節省急診檢傷時間。
腦中風到底有多可怕？什麼時候應該打119？自行就醫跟打119有什麼不同？以下由衛生福利部屏東醫院神經內科主治醫師林勳章，以及員林基督教醫院神經醫學中心主任林君襄醫師為大家解答！
獨居老人要注意！隨時觀察身體狀況，親友小心突發問題
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林勳章醫師舉例，「曾有一名66歲的獨居老人，朋友發現他兩天沒出門了，到他家後發現人倒在地上爬不起來，大小便失禁，雖立即打119掛急診，確定是腦中風也啟動了急救流程，但因延誤就醫，腦細胞壞死很多，而讓腦部受損範圍擴大，未來恐怕行動都需仰賴輪椅。」這也是腦中風必須要盡快就醫治療的原因，避免因為腦細胞受到永久性傷害，釀成終生殘障失能或死亡等風險。
微小症狀別輕忽！這些族群腦中風的危險機率更高
腦中風通常都是突然發生，症狀大部分以身體半邊無力為主，或是突然發生失語症、講話讓人聽不懂、無法正常溝通、口齒不清等，難以判別病因時，則需要經過CT電腦斷層掃描做影像判別。「若是中風問題在小腦上，症狀會以暈眩、步態不穩為主，不會有明顯的半邊無力狀態。所以若是有突發性問題，還是鼓勵民眾快送急診交由專業醫師判斷處理！」林君襄呼籲民眾有問題要盡快到醫院急診，「千萬不要以為睡一覺就會好，反而會愈變愈嚴重、錯失黃金救援時間！」
「而腦中風的高危險族群，除了年紀愈來愈大、血管容易阻塞的年長者之外，具家族病史、罹患三高（高血壓、高血脂、高血糖）、心律不整、心房顫動等族群，容易引起心因性中風，而且中風機率會比一般人高4～8倍。」林君襄說明腦中風的高危險族群，平常要注意飲食、運動、控制三高之外，如果是心律不整、心房顫動等族群，也要跟專業醫師討論、按時吃藥預防中風。
若不清楚自己是否屬於高風險族群，可用以下評估表辨識，只要符合任三項內容，就應該安排至相關科別追蹤檢查：
林勳章也建議民眾，40～65歲至少每三年一次健康檢查，65歲以上則每年一次，同步檢測血壓、血糖、膽固醇有沒有升高，若有三高問題要盡早吃藥治療，或進行體重控制。
延誤就醫難醫治！把握黃金搶救時機
林勳章提醒：「通常家屬對於撥打119會比較保守，是因為不敢確定是不是腦中風？也不知道哪些情況要緊急處理，或是可能症狀輕微就不敢打119。其實，大家可以掌握腦中風學會推出的簡單口訣：『微笑、舉手、說你好』來判斷病人是否屬於急性腦中風？如有出現任一症狀，快打119就對了！」
微笑：請病人微笑，觀察兩側表情是否對稱
舉手：病人平舉雙臂，是否會無力下垂
說你好：病人是否口齒不清或無法表達
快打119：記下腦中風發作時間，立刻打119送醫治療，把握搶救黃金時間
腦中風發作一週內還是急性期，隨時有可能再度惡化、阻塞愈來愈多，需住院觀察。目前治療方式主要有靜脈血栓溶解劑、動脈血栓移除2種，「靜脈血栓溶解劑僅能在4.5小時內施打，而動脈血栓移除手術則是在24小時內，把大腦裡面的血栓夾出來、讓血管可以暢通。這兩種治療方式，目前健保都有給付。」林勳章醫師最後呼籲：「只要盡早送醫，醫師就能做更好的治療，且治療選擇也比較多，對病人預後有極大幫助！」
另外，根據部屏的平均資料則指出，在110個病人中，於4.5小時內到院就醫僅有50人，其中僅有8人施打靜脈血栓溶解劑；等於約有55％的病人來不及評估施打。超過半數以上的人，都沒有在黃金時間內送到醫院，導致無法接受良好的治療。因此，及早發現以上症狀、快打119，是治療腦中風的重要關鍵！
為什麼中風需要打119就醫？
林勳章表示，腦中風應打119由救護車送醫，一是為了搶黃金時間，二是不是每家醫院都有能力救治腦中風病患，自行就醫可能選錯醫院，延誤治療。
119急救送醫與自行就醫過程對照表：
以屏東醫院為例，119送醫急救的過程中，緊急救護人員會先評斷是否疑似為腦中風病人，送往能夠處置腦中風的醫院，且同步與醫院連線，告知病人的最新狀況，以及症狀發生的時間點，讓院方可以先準備相關急救程序，讓病人可以在第一時間優先處理。
但若是自行就醫，前往的醫院可能無法施打靜脈血栓溶解劑，導致延誤最佳治療時間，讓治療選項變少，影響預後。