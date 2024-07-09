馬來西亞拿督潘艶虹 透過《ONE-10初衷》分享成功之旅

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《ONE-10初衷》不僅記錄了拿督潘艶虹的個人成長，也是她對於維持初衷和推廣善行的深刻體悟。她與其他九位作者共同分享了他們在各自領域中的成功經驗，為讀者提供了靈感和動力。
拿督潘艶虹強調，她的成功是與許多貴人的支持分不開，她感恩自己父母對她的教育，也特別感謝她的企業導師拿督邱芓訸的無私指導。她的故事鼓舞了許多商業界的女性，尤其是那些在職場上遇到挑戰的女性。
作為一位企業家，拿督潘艶虹不僅關注商業成就，也積極參與社會公益，特別是在疫情期間，她與政府合作，為社會提供了實質幫助。同時，也與馬來西亞中華大會堂女將團，持續推動女性創新思維及社會公益回饋，為更多女性帶來希望。
拿督潘艶虹在《ONE-10初衷》中分享的經驗和故事，不僅是對成功的追求，也是對生活的熱愛和對夢想的堅持。她的經歷證明，只要有夢想和決心，每個人都能在自己的領域中取得成功。她的分享給在場的聽眾留下了深刻的印象，激勵他們勇敢追求自己的夢想。
拿督潘艶虹的經驗對於台灣和馬來西亞的企業家來說，是一個寶貴的學習資源。她展現的企業家精神和對社會的責任感，值得兩國商界人士學習。她期待與台灣的企業家進行更多交流，共同促進兩國在旅遊和商業方面的發展。