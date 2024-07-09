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馬來西亞拿督潘艶虹 透過《ONE-10初衷》分享成功之旅

▲馬來西亞拿督潘艶虹來台參與 《ONE-10初衷》新書活動，分享成功之旅。（圖／主辦單位供）
▲馬來西亞拿督潘艶虹來台參與 《ONE-10初衷》新書活動，分享成功之旅。（圖／主辦單位供）

記者金武鳯/綜合報導

來自馬來西亞的商業領袖拿督潘艶虹Datuk Ada Poon，是AmLeisure Group的創始人。此次藉由來台之際，她通過《ONE-10初衷》一書，分享發展事業的心路歷程，並預見台灣與馬來西亞在旅遊和商業方面合作的未來機遇。她的故事鼓舞許多商業界女性，只要有夢想和決心，都能在自己的領域中取得成功。

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拿督潘艶虹的故事，從出生在小康之家講起，其間包括如何克服重重困難，最終成為一位普獲尊敬的企業家。潘艷虹於27歲時創辦了AmLeisure集團，並將其發展成為一家在旅遊、酒店和媒體出版等多個領域都具有影響力的企業。另她創立的太空酒店Space Hotel，是她創新思維的象徵，這家酒店不僅為客人提供了獨特的住宿體驗，也為馬來西亞旅遊業帶來了新的活力。

《ONE-10初衷》不僅記錄了拿督潘艶虹的個人成長，也是她對於維持初衷和推廣善行的深刻體悟。她與其他九位作者共同分享了他們在各自領域中的成功經驗，為讀者提供了靈感和動力。

▲馬來西亞拿督潘艶虹透過《ONE-10初衷》新書活動，感恩父母的善良教育成就自己。（圖／主辦單位提供）
▲馬來西亞拿督潘艶虹透過《ONE-10初衷》新書活動，感恩父母的善良教育成就自己。（圖／主辦單位提供）
拿督潘艶虹強調，她的成功是與許多貴人的支持分不開，她感恩自己父母對她的教育，也特別感謝她的企業導師拿督邱芓訸的無私指導。她的故事鼓舞了許多商業界的女性，尤其是那些在職場上遇到挑戰的女性。

作為一位企業家，拿督潘艶虹不僅關注商業成就，也積極參與社會公益，特別是在疫情期間，她與政府合作，為社會提供了實質幫助。同時，也與馬來西亞中華大會堂女將團，持續推動女性創新思維及社會公益回饋，為更多女性帶來希望。

▲馬來西亞拿督潘艶虹與《ONE-10初衷》作者群在台灣新書發佈會中合影。（圖／主辦單位提供）
▲馬來西亞拿督潘艶虹與《ONE-10初衷》作者群在台灣新書發佈會中合影。（圖／主辦單位提供）
拿督潘艶虹在《ONE-10初衷》中分享的經驗和故事，不僅是對成功的追求，也是對生活的熱愛和對夢想的堅持。她的經歷證明，只要有夢想和決心，每個人都能在自己的領域中取得成功。她的分享給在場的聽眾留下了深刻的印象，激勵他們勇敢追求自己的夢想。

拿督潘艶虹的經驗對於台灣和馬來西亞的企業家來說，是一個寶貴的學習資源。她展現的企業家精神和對社會的責任感，值得兩國商界人士學習。她期待與台灣的企業家進行更多交流，共同促進兩國在旅遊和商業方面的發展。


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