牛排體驗老婆妮妮的一天 敬業墊涼感衛生棉 網喊：靠得住的男人
前百萬YouTuber團體「狠愛演」成員牛排，目前個人雙頻道共擁有197萬訂閱數，搞笑幽默的風格吸粉無數。近日他接受女裝大改造，成為老婆妮妮的假面閨蜜，親身體驗當女生的一天，不僅在體感超過40度的高溫下爬山、逛街，更模擬女性生理期來墊衛生棉，感受大熱天女生生理期來的感覺，讓網友直呼: 「超敬業」、「靠得住的男人」。
生活中心/綜合報導
此次牛排特別請專業化妝師協助變裝，戴上放大片、搭配精緻的妝容和假髮成為正妹閨蜜。只不過頂著體感40度高溫前往網美景點還是讓穿者女裝和戴一頭長假髮的牛排飆出髒話，笑翻全場，敬業的是他還墊了衛生棉，體驗當下妮妮生理期的感受。好在妮妮貼心提供牛排Kotex靠得住茶樹涼感衛生棉，讓牛排可以爽快一點，小蒼蘭的款式也讓牛排直呼: 「靠得住的涼感衛生棉居然是香的耶?! 」，有趣的對白與姊妹般的相處，也吸引不少網友羨慕。
回到家後牛排立刻卸下女裝扮相，大嘆當女生真的是太辛苦了，不過令他最驚訝的是，原本以為墊衛生棉會非常悶熱，但他使用「 Kotex靠得住 茶樹涼感衛生棉」，墊起來很涼爽，覺得很神奇。經歷了整天與約會行程，妮妮更搞笑呼籲「當你的閨蜜很白目或是很心機的時候呢，記得用Kotex靠得住 茶樹涼感衛生棉讓自己心情稍微平復一點」。
而本片中記者覺得最好笑的片段是: 牛排幹話推薦男生打籃球也可以用靠得住茶樹涼感棉。甚至貼心的客製化推薦茶樹舒涼(3分涼)適合貼在腋下，微微涼爽感加上香香的味道，防守時讓對手直接愛上你，直接得分。茶樹沁涼(10分涼)則適合貼在背上，讓你打球的全程都可以超爽快。
記者實際走訪發現全聯、家樂福、寶雅、屈臣氏、康是美甚至MOMO購物網都有販售。推薦不管女性/男性在悶熱的夏季都可以試試Kotex靠得住茶樹涼感衛生棉，給自己一個香香涼涼好心情的夏季。