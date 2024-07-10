特企／吃饗A Joy看個性？ 財經主播：首攻龍蝦者屬巴菲特投資派
吃buffet你會先拿哪一種食物？財經主播葉芷娟分享自己去吃「饗A Joy」」，觀察到不同的取餐習慣竟然反應到投資心理。葉芷娟分析直攻高檔食材，投資首重CP值，是巴菲特價值投資派的，喜歡趁股價委屈時買進。首選服務人員推薦食材的人，喜歡討論度高的ETF，人氣口碑可以讓他少做一點功課。如果和她一樣自我意識較強，愛拿自己愛吃的料理，投資邏輯比較自我。由於饗賓集團一直以來就有掛牌計劃，葉芷娟還不忘許願，股東會紀念品就發A Joy餐券。話題一開也引發網友討論，網友說買股送餐券，吃十次也很爽!
此文曝光後，不少網友紛紛留言「投00940一票，台灣人馬都像巴菲特」、「買股送餐劵的話，要我去吃10次我也甘願」、「分紅是餐劵也蠻爽的阿 要價4.5千也不少欸」。事實上，過去也有不少網友拿「饗A Joy」」作為股票貨幣來討論。今年母親節00878配息0.51元，財經專家「知美Jimmy」就表示若持有15張00878可以領到7650元，直接開箱Buffet界的天花板「饗A Joy」。而近期也有網友分享自己「台積電」2330獲利66趴先下車，不少網友稱羨說，「饗A Joy」吃起來」。股票版中「饗A Joy」似乎已經為高檔貨幣代名詞，就有股友分析，buffet界的天花板就是「饗A Joy」，只要股海有點小成就想去吃高檔好料犒賞自己。
「饗A Joy」以「台灣寫給世界的一封情書」為題，開幕以來話題不斷。300多道最奢華的極鮮美味，不只被外界喻為buffet界天花板，更被網友評選為「此生必訪」的高空景觀餐廳。從上帝視角以360 度視野俯瞰台北城市天際線，無論是晴朗天空下的藍色天際線，或是寶石般璀璨的億萬夜景，皆是烘托美食的最佳催化劑。料理方面，「饗A Joy」以高度原創的料理為主軸，將「著時」上等的台灣食材融入當代視角與異國元素，無論是擁有黃金21褶的小籠包，還是龍蝦、鮑魚、烤A5和牛等，都能滿足來自世界各國遊客的味蕾。
近期再度與「天工開物」聯手打造獨步全球的創新服務-「韶光之饗」，利用全景相機、高空吊掛手臂、AI自動去背技術以及氣象局才會使用的即時天氣縮時攝影，透過智能拍照系統，升級製作成個人獨一無二的專屬回憶Vlog。