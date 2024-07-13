巴黎奧運中繼站升級！運科中心推預約系統　台灣健兒照護一鍵搞定

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ORS預約系統為運科中心首次為中繼站開發，設計簡易便於操作，結合國人常用通訊軟體Line官方帳號，登入即可預約並詢問各項服務內容。後勤人員及運科人員也可藉由系統自動整合各項服務需求管理及安排後勤人力，大幅提升中繼站溝通和工作安排效能。
在競技運動賽場上，情蒐資訊無疑是教練及選手倚賴的重要環節，情蒐資訊愈快送達教練及選手手中，團隊愈有充裕應戰準備時間，更能安定心理並增加信心。運科中心運用AI影像辨識技術輔助標註，快速地分析影片資訊，以數據統計結合精華影片剪輯，再依據教練需求透過互動式網頁呈現情蒐報告。針對情蒐需求，運科中心也在巴黎奧運賽事期間租用網路雲端平台服務，即時蒐集比賽影片分析，快速提供教練及選手作為下一場比賽戰術與策略制定的參考。
ORS系統持續優化 助台灣健兒摘金奪冠
選手的心理能力，在競賽中關鍵時刻尤為重要。中繼站提供選手運動心理晤談服務，幫助選手調適競賽壓力、整理情緒，並延續平時心理技能訓練，根據環境或個人感受進行調整訓練狀態。
此外，運科中心也提供舒壓儀檢測，透過檢測判定選手壓力指標，進而提供放鬆方式，幫助選手專注當下。同時，檢測內容也能提供教練作為比賽指導方向的參考，確保選手發揮最佳實力。
ORS預約系統及運科支援工作的成效，將由運科中心統整代表隊與後勤人員的反饋，針對功能及支援工作內容持續優化，期能於2026日本名古屋亞洲運動會前進行系統升級，將各項後勤工作搭配更完善的客製化設計，提供下一屆亞運及未來各項賽事更完備的運科支援服務與預約系統，讓臺灣選手在運動賽場上能全力以赴，創造佳績。
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