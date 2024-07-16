蝦皮店到店「包裹狂抖」跳出櫃子！全場尷尬臉紅 8萬人朝聖結局
不少人平時喜歡網路購物，等商品寄出再到超商、蝦皮店到店取貨。然而近日一名蝦皮店到店員工分享，上班時店內突然有個包裹瘋狂震動，且還失控到從櫃子跳出來，讓她尷尬心想「沒可能是什麼大人的玩具吧」，等到客人當晚來取件時，才知道裡面原來是買給孩子的玩具，結局讓網友全笑翻喊：「取貨的人臉一定很社死！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名蝦皮店到店員工昨（15）日在Threads上發文，她表示上班到一半，突然聽到有東西在震動的聲音，和同事轉頭看才發現，居然有包裹在地上瘋狂震動，讓她心想「歐買尬，沒可能是什麼大人的玩具吧」，但包裹過不久便安靜下來。沒想到當原PO要重新刷上架時，包裹竟又開始震動，甚至還從櫃子深處跳出來，超強馬力連原PO都抓不住。
原PO透露，當天晚上客人來取件，雖然當時該包裹已被刷到蝦皮特選的櫃子區，但其實放在員工的制服櫃裡，「因為怕它跳的時候，把其他客人的包裹壓壞」，因此她在取件時打開櫃子詢問客人物品內容，客人回答「是一個給小朋友的玩具」，並秀出下單圖片，她一聽馬上就想到「歐！是今天下午跳來跳去的包裹！」
原PO表示，因為包裹疑似被切換到聲控模式，在與客人對話過程中，包裹不斷在她雙手上下跳動，讓她忍不住笑出來解釋「不好意思⋯我們拿到的時候就這樣了」，客人也無奈直呼「啊⋯怎麼會這樣，真是尷尬」，結局讓全場笑翻。
貼文曝光後，立即引來超過8萬人朝聖瀏覽，網友們紛紛噴笑留言「笑到哭也太震，好想知道是什麼玩具，想買給鵝子玩」、「我姪女就有一顆超失控的麵包超人跳跳球」、「完全不敢想物流過程」、「我快笑瘋了，取貨的人臉一定很社死」。