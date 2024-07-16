特企／「緒樂」延續快樂與愛　創意料理與貼心服務的完美結合

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緒樂的招牌菜「松板豬炒水蓮」乍聽之下似乎很平凡，但緒樂將平凡變得不平凡，挑戰簡單的食材，將其轉變為獨特的美味。這道菜採用日式白醬，與水蓮完美融合，微酸的口味搭配水蓮的清脆，令人驚艷。這道料理的開發過程非常艱辛，從最初的構想到最終的確定比例，經過無數次的試驗與品嚐，才得以成功呈現。儘管初期的試吃反饋不佳，但緒樂始終堅信自己的創意，最終這道菜成為了店內的招牌。
緒樂在選擇食材上極其用心，確保每一樣都是最優質的。緒樂的服務宗旨是不打擾客人，並隨時觀察客人的需求，提供適時的幫助。無論客人是開心、流淚還是生氣，緒樂都會以獨特的方式給予支持，讓客人在這裡感受到家的溫暖。
緒樂的顧客大多非常友善，其中一對外國夫妻特別讓人印象深刻。男生是瑞典人，女生是台灣人，第一次來用餐時，他們給了緒樂史上最高的小費，這讓老闆既驚訝又感動。他們感受到了店內溫暖的氛圍，並成為緒樂的常客。久而久之，他們與緒樂的員工成為了好朋友，甚至一同旅行，體現了從客人到家人的轉變。
緒樂於4月重新裝潢，並以全新的樣貌、全新的菜色，重新開幕。在未來緒樂會繼續不斷的創新，為顧客帶來更多驚喜，並且成為更多人重拾快樂與愛的庇護所。在這裡，每一刻都值得珍惜，每一口都充滿溫度。來緒樂，感受生活的美好，讓快樂與愛延續下去。