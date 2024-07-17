鳳山車站環狀道交通打結　市府多項安置配套盼牴觸戶搬遷

機車行5日營收飄飛 2萬多元漫天飛舞

▲機車行老闆高興地到大派出所領回飄落遺失的現金（圖/記者鄧力軍攝）
▲機車行老闆高興地到大派出所領回飄落遺失的現金（圖/記者鄧力軍攝）

記者鄧力軍/台中報導

一名粗心大意的機車行老闆日前背著2萬多元營業額現金的背包，騎機車行經十一街與文心路口時，毫無察覺背包內的現金漫天飛舞飄落路上，許多好心民眾撿拾後報警處理，大墩派出所警方花3個小時終於聯絡上失主，這位機車行老闆感激熱心民眾及警方協助，否則這5天的營業額就打水漂做白工了。

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臺中市政府警察局第四分局大墩派出所警員劉亮安、吳祥豪，接獲民眾報案稱於南屯區大墩十一街與文心路口，沿路撿了近2萬元千元大鈔，加上陸續有民眾撿拾鈔票至警所，員警立即調閱周邊路口CCTV鏡頭，無奈鏡頭角度問題，無法直接拍到鈔票係從何部車輛掉落，遂返回現地訪查周邊住戶。從鄰近社區保全口中得知在上述時、地曾看到一輛道路救援車輛大聲鳴按喇叭之行為，研判該部救援車輛可能發現前方有鈔票散落，始有按喇叭提醒動作。


經警察聯繫上該部救援車輛，駕駛證實因看到一部疾駛的紅牌大重機皮包不慎掉落遂善意提醒，員警復根據此線索調閱沿線監視器畫面鎖定車輛，皇天不負苦心人，終於聯繫上楊姓車主，楊男表示騎乘重機車疑因風勢過大，造成隨身側背包拉鍊斷裂，裡面2萬餘元的鈔票漫天飛舞自己卻後知後覺，由於這是經營機車維修5日的營業所得，驚慌失措的他趕忙去鄰近警所報案，沒想到竟短短3小時時間，全數失而復得，在聽聞員警講述曲折難尋卻不放棄物歸原主的精神，內心感動不已，若非有員警鍥而不捨的幫忙，這五天等於做白工。第四分局分局長李建興表示，民眾的貴重物品除要做到財不露白外，更應隨身保管、多加留意，以免因一時疏忽而蒙受不必要之損失。
 

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