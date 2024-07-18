特企／夏日如何維持白皙肌膚？蓓朵娜推薦美白產品　打造白皙肌膚

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皮膚美白方法1 防曬保護：紫外線是造成皮膚變黑和老化的主要原因，因此防曬絕對是保持肌膚白皙的第一要務！擦防曬乳、穿戴防曬衣物、避免在紫外線最強時段外出都可以避免曬黑。
皮膚美白方法2 使用具美白成分的保養品：常見的有乙基維他命C、熊果素、傳明酸、果酸等成分，它們能抑制黑色素生成，並促進皮膚新陳代謝，讓暗沉肌膚變得明亮。選擇適合自己膚質的美白產品按說明持續使用，再搭配日常防曬措施，才能達到最佳效果。
皮膚美白方法3 保持規律的作息：均衡飲食、充足睡眠、多喝水、戒煙限酒。
推薦你有效美白的5種成分
美白成分推薦1-熊果素：熊果素可以抑制酪氨酸酶的活性，從而減少黑色素生成，有助於減少色斑和提亮膚色。熊果素有兩種形式：α-熊果素和β-熊果素，其中α-熊果素被認為更有效。
美白成分推薦2-甘草根提取物：甘草根提取物含有甘草次酸和甘草素，這些成分具有抗炎和美白效果，能夠抑制黑色素生成，均勻膚色。
美白成分推薦3-果酸：果酸包括乳酸、檸檬酸和甘醇酸等，可以通過去除皮膚表面的死皮細胞，促進皮膚新陳代謝，使皮膚更加光滑、亮白。添加濃度比例不適當，容易造成肌膚敏感問題。
美白成分推薦4-傳明酸：傳明酸是一種抗纖溶劑，能夠有效抑制黑色素生成，被認為在治療黃褐斑和其他色素沉澱方面非常有效。
美白成分推薦5-乙基維他命C：乙基維他命C是一種穩定的維他命C衍生物，具有強效抗氧化和美白效果，能有效地抑制酪氨酸酶活性，減少黑色素生成，從而提亮膚色，減少色斑和暗沉。此外，乙基維他命C還能促進膠原蛋白合成，改善皮膚彈性，使肌膚看起來更加年輕緊緻。
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美白功效一、防止曬後變黑：富含KAVA萃取物，來自東加的南太平洋卡瓦椒植物根部，能預防乾燥與舒緩曬後不適。
美白功效二、阻斷黑色素形成：衛福部核可的有效美白成分——3%的傳明酸成分有效阻斷黑色素。
美白功效三、代謝改善暗沉：而梨果仙人掌花和掌葉藻萃取則能增加肌膚代謝，讓肌膚一層一層變白皙。
美白功效四、淡化已形成斑點：同樣是衛福部核可的有效美白成分——乙基維他命C能深入肌底，還原已經形成的斑點與暗沉，同時增加肌膚彈性和抗老化，使肌膚更加白皙透亮。
所有成分經過黃金比例配方，一滴四效，完全防堵所有變黑的可能，有效讓肌膚全方位美白，讓你的肌膚不僅白皙，還充滿光澤，突破以往的美白極限！點我查看更多美白秘訣。