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特企／找回不顧一切的熱情　9個「彼得潘」的成長探索

▲2024 夏日放／FUN時光—翃舞製作《彼得潘》片段演出 。（圖／臺中國家歌劇院）
▲2024 夏日放／FUN時光—翃舞製作《彼得潘》片段演出 。（圖／臺中國家歌劇院）

本報訊

每一個人都曾經夢想會飛翔！今年6月，翃舞製作首度受邀赴美，在美國舞蹈藝術節表演代表作《羽人》，描述人類幻想成為鳥獸飛翔於天際，以傳統戲曲道具「翎子」作為轉化的象徵；7月27、28日，翃舞即將在臺中國家歌劇院夏日放／FUN時光系列帶來新作《彼得潘》，以當代舞蹈結合雛鳥的輕盈姿態，展現孩童般對世界充滿好奇、躍躍欲試的態度。這個新創作由臺中國家歌劇院委託製作，也期待在首演後，能推向國際舞台，展開接續的冒險旅程。

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翃舞製作於2017年成立，藝術總監也是編舞家賴翃中以太極元素發展當代肢體語彙，萃取出屬於翃舞的身體語彙。2017至2018年大量將作品投件到國際編舞競賽，拿下13項大獎，並接連獲得歐美藝術節邀約、巡演；翃舞在2019年創立漂鳥舞蹈平台，協助青年編舞家作品走向國際。

《彼得潘》是一齣融合東西方美學的舞劇，從一百多年前的原著《小白鳥》出發，講述永遠維持在7天大的彼得潘，嬰兒時就從家裡的窗戶飛出到肯辛頓花園，如希臘神話的牧神潘一樣，吹著笛子、騎著山羊，穿梭在仙子與鳥兒們之間。《彼得潘》舞劇中沒有溫蒂，沒有虎克船長，全部的角色都是彼得潘。

「對我來說，彼得潘是一個非常聰明的小孩子，有耐心、對事物保持熱情的純真。」賴翃中說，9位舞者將分別代表不同個性的彼得潘，呼應原著中塑造鮮明的角色們，有快樂的、易怒的、懶惰的、膽小的，他們一起在公園裡探索、認識自我；但真正的冒險旅程，是再次找回家的路。

《彼得潘》的舞蹈以「人類皆由鳥類轉變而來」的原著概念作為靈感，用舞者隊形的變換象

徵路上的重重困難，道具使用上也充滿想像空間，一根伸縮長棍可以是蘆葦或笛子，一塊彈性布就能幻化為帆船、翅膀、披風、或揮舞的旗幟；這次還邀請14名文華高中舞蹈班的學生扮演精靈鬼怪的小仙子，繽紛的翅膀像在公園裡隱身的美麗花朵。

長大，就像是穿一件很大的衣服，可以塞入所有彼得潘、塞入所有的情緒與自我。賴翃中說，希望在沒有年齡及語言隔閡的舞蹈裡，讓大人陪著自己的童心，也陪著孩子，一起探索長大。

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