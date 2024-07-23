特企／找回不顧一切的熱情　9個「彼得潘」的成長探索

我是廣告 請繼續往下閱讀
《彼得潘》是一齣融合東西方美學的舞劇，從一百多年前的原著《小白鳥》出發，講述永遠維持在7天大的彼得潘，嬰兒時就從家裡的窗戶飛出到肯辛頓花園，如希臘神話的牧神潘一樣，吹著笛子、騎著山羊，穿梭在仙子與鳥兒們之間。《彼得潘》舞劇中沒有溫蒂，沒有虎克船長，全部的角色都是彼得潘。
「對我來說，彼得潘是一個非常聰明的小孩子，有耐心、對事物保持熱情的純真。」賴翃中說，9位舞者將分別代表不同個性的彼得潘，呼應原著中塑造鮮明的角色們，有快樂的、易怒的、懶惰的、膽小的，他們一起在公園裡探索、認識自我；但真正的冒險旅程，是再次找回家的路。
《彼得潘》的舞蹈以「人類皆由鳥類轉變而來」的原著概念作為靈感，用舞者隊形的變換象
徵路上的重重困難，道具使用上也充滿想像空間，一根伸縮長棍可以是蘆葦或笛子，一塊彈性布就能幻化為帆船、翅膀、披風、或揮舞的旗幟；這次還邀請14名文華高中舞蹈班的學生扮演精靈鬼怪的小仙子，繽紛的翅膀像在公園裡隱身的美麗花朵。
長大，就像是穿一件很大的衣服，可以塞入所有彼得潘、塞入所有的情緒與自我。賴翃中說，希望在沒有年齡及語言隔閡的舞蹈裡，讓大人陪著自己的童心，也陪著孩子，一起探索長大。