《不死戀人》見上愛告白N次沒成功過 每講1次「佐藤寬太就消失」
日本電影《不死戀人》改編自高木由奈的同名漫畫，找來見上愛、佐藤寬太主演，青木柚、前「AKB48」王牌成員前田敦子共演。片中，見上愛以各種方式每天告白佐藤寬太，戲外竟換佐藤寬太大方告白見上愛：「見上愛小姐每次都能做到不受前一個鏡頭的影響，不重複，每次都能展現新的東西，真的很了不起。她飾演的梨之像太陽一樣閃耀，像颱風一樣震撼大家，而我也同時被她深深吸引。」戲裡戲外浪漫氛圍破表。
記者陳雅蘭／綜合報導
《不死戀人》故事講述長谷部梨之（見上愛 飾）年幼遇見命中注定的白馬王子甲野淳（佐藤寬太 飾），從此對他無法忘懷。到中學，梨之終於再次見到成為田徑選手的淳，鼓起勇氣告白的她，以為2人的感情終於開花結果，卻在一瞬間「他消失在她眼前」，彷彿從來沒有存在這世界上過，身邊也沒有任何一個人擁有淳的記憶。而後，淳以不同的身分多次出現在梨之面前，高中輕音樂社的前輩、坐在輪椅上的男性、打工地點的店主等等，但每次當梨之鼓起勇氣向淳告白後，淳又會消失在她眼前，不論淳下次再以什麼身分與梨之相遇，依然讓她一次次墜入愛河，那份「喜歡」單純又始終如一。
飾演男主角甲野淳的佐藤寬太，是「劇團EXILE」成員之一，他曾經出演過許多作品，包含電影《HiGH&LOW 熱血街頭》、《花束般的戀愛》、《惡作劇之吻 電影版》。這次在《不死戀人》中，為了演繹出不同模樣的甲野淳，他表示自己是以在平行宇宙中穿梭的形象來演繹，儘管自己沒有選擇這些人生，但會把它們當作可能發生的另一種人生來表演。
《不死戀人》包含奇幻、浪漫的元素，佐藤寬太表示：「松居大悟導演的作品，總是將人們最不願展示的部分展現得淋漓盡致，其中不僅僅是人性的惡，還蘊含著真正的救贖。這部作品充滿了美麗、閃亮和迷人的元素，不同於那種清涼爽口的碳酸飲料般『一口下去就完美！』的電影，更留下充滿餘韻、令人回味無窮的幸福。」
電影《不死戀人》資訊：
出品地：日本
導 演：松居大悟
編 劇：高木由奈（原作）
類 型：奇幻、愛情
上 映：2024年7月26日（台灣）、2024年5月10日（日本）
語 言：日語
主 演：見上愛（飾演：長谷部梨之）、佐藤寬太（飾演：甲野淳）