開袋即開獎！巷口乾麵盛夏送好禮　最大獎豐厚旅遊金送你出國避暑

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而迎接今年盛夏，巷口乾麵與統一麵系列麵食攜手颳起「撕開包裝就有機會拿獎品卡」的懷舊炫風，復刻早期「開袋抽好禮」的趣味與驚喜感，只要購買指定系列品項，開袋/包即有機會拿到隨機獎品卡，最大獎「不限航點機票旅遊金」帶你出國避暑、遊世界！
玩真的！最大獎：不限航點旅遊金，就是要送你出國避暑
與其躲在冷氣房，直接送你出國、讓你身心都暢快！最大獎「樂遊世界獎(暢遊旅遊金10萬，共兩名)」，無論是歐洲、美國、英國、法國等國家，全世界不限航點帶你去避暑；二獎「暢遊亞洲獎(旅遊金1.5萬，共六名)」，讓你日韓泰等國家隨選隨飛，帶上行李箱就能快閃遊亞洲！
豪撒上萬張獎品卡，撕開碗袋、豐富好禮等你拿！
不只出國旅遊金，還有總價值破百萬元的星級住宿/Spa體驗券、通路現金抵用券，以及各式品牌周邊等各式避暑好物，讓你物超所值、拿到賺到！
「健康加碼獎」總價值超過3萬(共15名)，送你台北時代寓所轉角客房專案體驗券、BEING spa的完美舒活芳香保養體驗券等專屬星級禮券；還有「專屬體驗獎」，包括OPEN POINT點數、通路現金抵用券等超實用獎項。
此次更加碼推出，以《帶你遊世界》為主題打造「統一麵手提袋/吸水杯墊/手機支架/行李束帶」、「統一調合米粉野餐墊/飲料提袋」、「巷口乾麵/拌麵保溫餐袋」、「統一麵小時光麵館手提袋」等多樣限量品牌週邊，經典品牌化身超療癒出遊小物，可愛模樣讓人難以抗拒，陪伴出遊避暑好時光！
即日起，凡入手「巷口乾麵」、「巷口拌麵」與統一系列指定麵食，就有機會將以上精美好禮帶回家。包包都有中獎機會(1袋4包，4包就有4次機會)，適逢中元拜拜買好料，趕緊手刀入手，不只可以備好料、吃好麵，還能大試手氣把好吃、好玩、好拿都帶回家！
活動品項：巷口乾麵(麻醬/炸醬風味)、巷口拌麵(紅油椒麻/香辣厚麻醬)、統一麵袋麵／碗麵系列(肉燥/蔥燒牛肉/肉骨茶/鮮蝦)、統一麵小時光麵館、統一調合米粉(袋／碗麵)
獎品兌換日期：2024年07月15日00：00起至2024年11月30日23：59（兌換截止日，兌換方式詳見獎品卡背面說明）
活動辦法：於活動期間前往各通路購買活動品項，開碗、撕袋/包即有機會獲得限量獎品卡。最大獎不限航點機票旅遊金、亞洲任選航點旅遊金，另有星級住宿/SPA體驗券與上萬份品牌週邊好禮。（註：隨機投卡，張張有獎。但開碗撕袋若沒有獎品卡即代表未中獎）