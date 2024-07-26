夏日魔法節最後一週　閉幕活動歌手管罄壓軸演唱

2024北投夏日魔法節本週進入最後一週，7月27日至7月28日規劃「夏日好聲音派對」，有豐富的精彩音樂表演、那卡西歌唱大賽、奇幻市集，還有親子DIY手作、北投小旅行等活動，適合親子家庭週末同遊，7月28日閉幕當日更由歌手管罄帶來壓軸演唱。
記者黃文德／綜合報導
最後一週下午3時至6時30分將舉辦「再現那卡西 北投好聲音」歌唱大賽，分為長青組(60歲以上)及青壯組(59歲以下)，共有40組民眾報名參賽，參賽者自精選44首懷舊歌曲中選擇1首參賽歌曲，由那卡西樂師團於現場伴奏，重現北投過去民國六、七Ｏ年代的獨有經典文化，以國語、台語、日語等多樣歌曲展現那卡西的不凡魅力。兩日賽事結束後，還有施語庭、管罄等歌手精彩歌曲壓軸演出，為活動畫下完美句點。
此外，週末下午4時至7時規劃親子DIY活動「魔法溫泉粉」，讓小朋友體驗動手做的樂趣；下午3時30分亦持續推出北投小旅行「享受溫泉小鎮散策遊」、「溫泉秘境。深旅行」兩條熱門路線，由北投在地朱孝慈老師導覽團隊帶著民眾共訪新北投的景點與文化，有興趣的民眾可把握最後名額，至七星公園服務台現場報名參加，額滿為止。
除上述好玩的活動外，活動期間打造5大特色打卡裝置物「溫泉魔法師降臨」、「幸福溫泉」、「煽來好幸運」、「團團圓圓」、「幸福來鈴」，其中主燈與藝術家吳騏合作打造於北投公園噴水池所設置主燈「溫泉魔法師降臨」，每天晚上7時至9時，每15分鐘定目播放那卡西音樂與煙霧燈光秀。活動期間加入「2024北投夏日魔法節」LINE官方帳號，還可參加集章抽好禮活動。此外，百間在地特約店家滿額抽獎活動也進入倒數；活動期間週邊各場館更配合於週六、週日，延長營業時間至晚間8點，民眾可把握最後機會暢遊。