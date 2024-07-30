特企／日系侘寂美學住宅精品再現　「三穎守禮」商圈交通資源豐富

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中山區究竟有什麼魔力，讓房產熱度持續增溫？從台北市都市更新、危老建築核准量中山區穩居龍頭，換言之，作為老城市的台北若切分為不同的行政區域進走向城市新生，中山區目前以129件都更危老核准量位居前段班；此外，中山區商辦、飯店林立且改建熱絡，元大的大同大樓、力麒建設松江總部、國泰人壽商辦大樓都在區域範圍，囊括各類房產，房市持續維持在活絡熱度。
除了城市持續更新之餘，2023年統計整年中山區為台北市推案量第二大區，在量的推進上也獲得民眾的親睞，針對城市中心的行政區域，中山區除了百貨、飯店業等精品娛樂消費集中，青創、文創產業興盛，且中山商圈、台北車站商圈、善導寺商圈、以及地下街商圈等聚集經濟；從區域文化來說，中山區延續日治時期的「大正町文化」，僻靜取幽的巷弄、巷弄之間日式建築的時代脈絡，更成為台北市「大正町藝術季」的發源地，中山區兼具文化與經濟的區域優勢。
今年，三穎建設持守匠人的工藝精神，延續日系文化脈絡，在中山區正式推出「三穎守禮」；拓展悠遠幽靜的居住氛圍，打造日系侘寂美學；建築基地位於長安東路一段24-3號，樓層規劃地上13層、地下3層，總計47戶住家；坪數則規劃一房18~19坪、二房25~26坪、三房31~32坪，30個坡道平面車位，RC結構、六級耐震且防水保固15年。
從「三穎守禮」基地出發，根據Google步行計算，8分鐘可達學區長安國小、國中雙語學校、6分鐘可達林森公園、華山中央藝文公園、康樂公園近兩萬坪綠地、11分中可達中山南西商圈，此外，由於基地位處中山、中正區交界,交通優勢顯著，自駕車除了縱向的中山南北路可通往北市南北各處，而距離「三穎守禮」車程一個左轉的市民大道、市民高架，更是盡在基地附近，帶領自駕民眾東西橫通，車程3分鐘左右還可輕鬆上新生高架；此外，除了南京東路上豐富的公車資源、捷運中山站、善導寺站也同樣在「三穎守禮」步行範圍中，成為雙線加持的新推精品建案。
「三穎守禮」作為中山稀有極品日系侘寂美學住宅，透過現代感強烈的設計，13樓高媲美藝術作品，緊鄰市中心商圈、靠近華山特區吸納人文藝術、青創設計，享受北車商圈琳瑯滿目的多元生活，「三穎守禮」以精品姿態擁城市樞紐，嶄新登場。