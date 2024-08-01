我是廣告 請繼續往下閱讀
這間價格親民、滷鳥蛋吃到飽，是學生、小資族的福音啊！台南善化的「福勝牛肉湯」是當地非常有名的小吃店，以濃郁的牛肉湯和新鮮的牛肉片而聞名，是當地居民和遊客都喜愛光顧的地方。用牛骨熬製而成的湯頭清甜鮮美，每一口都讓人回味無窮。除了牛肉湯之外，福勝牛肉湯還有許多人氣的配菜，如果你到台南善化一帶遊玩，不妨來福勝牛肉湯品嚐一碗正宗的台灣牛肉湯，相信會給你帶來美好的味覺體驗！
地址： 741台南市善化區光復路448號的對面ReadyGo推薦台南最時尚住宿
營業時間：星期一 休息、星期二～日 11:00–14:30, 16:30–20:00
電話號碼： 06 581 9522
超悅涼麵
來台南吃嘉義涼麵！？沒錯，從嘉義嫁來台南的老闆娘，用銅板價擄獲大家的胃，這裡賣的是正統的嘉義涼麵，美乃滋加上白醋另外還能加上辣油增加香氣，老闆娘為了符合臺南人口味，也有調整醬汁的風味，粗扁麵條吃起來有口感，也有賣炸蚵爹一些特別的炸物喔。
地址：台南市善化區中華路152號一等涼冬瓜原汁
營業時間：每日 09:00–18:00
電話號碼： 06 581 9596
台南超強團購美食！位在善化市區熱鬧的中山路上，就像是臺南人標配的手搖飲，超過六十年的老店，是許多善化人都戒不掉的味道，尤其炎炎夏日來一杯透心涼的檸檬冬瓜，消暑又解渴，價格也便宜，因為是傳統老店，就不走浮誇的包裝路線，而是local的瓶裝，真是深得我心啊～
地址：台南市善化區中山路468號八方緣-櫻桃烤鴨庄
營業時間：每日 09:00–21:00
電話號碼： 06 581 0800
台南美食總是能帶給大家驚喜！善化這裡有一間烤鴨庄，但他不只賣烤鴨，還有一項人氣商品「巨無霸烤鴨潛艇堡」是市面上少見的品項，成了大家到善化必吃的美食之一。而且份量超級大，潛艇堡的麵包烤過後酥脆有口感，裡面的鴨肉更是多到炸出來，鮮嫩多汁的鴨肉，搭配生菜一口咬下，任誰都會食指大動，此外店家設計可愛的盒裝，也很適合外帶去野餐呢～
地址：台南市善化區中山路312號
營業時間：平日 10:30–21:00、假日 10:00–21:00
電話號碼： 06 585 8385
有家鹹酥雞
隱藏在台南善化黃昏夜市裡的超人氣美食！有家鹹酥雞從下午3點半一路營業到晚上，店裏除了各式炸物外，最引人注目的就是這串「巨無霸雞肉串」，特製的雞肉串因為先醃製過，並且選用無骨雞肉，吃起來超滿足，重點是一份居然只要35元，便宜好吃CP值超高啊～
地址：台南市善化區忠孝路53號双赫日式拉麵
電話：0903198917
營業時間：15:30-22:30(外送不在此限)
有善化版一蘭拉麵之稱的「双赫日式拉麵」真的有這麼厲害？從善化本店開到台南中西區的一級戰區，你就知道他的魅力不容小覷。其中雞白湯櫻花蝦拉麵是店裡的招牌，湯頭呈現乳白色帶點泡沫狀，裡頭配菜是乾燥櫻花蝦和金針菇意外的很好吃呢～會被稱為一蘭拉麵也是店裡頭只有吧檯座位區，座位前還有小窗簾，就像去日本體驗一樣，可見老闆在環境氛圍上也非常用心！
地址：台南市善化區進學路12號延伸閱讀：
營業時間：週三公休、每日 11:00–14:00（週六中午提早30分鐘休息）, 17:00–20:30
電話號碼： 06 581 5559
- 台南景點｜千佛山、麻豆代天府等六大必訪廟宇，感受宗教與歷史的神聖之旅
- 影｜台南景點｜免門票，CP值超高室內景點！可以DIY也可以扮裝拍照！
原文出處 : ReadyGo 台南美食｜善化必吃六大美食 道地牛肉湯到日式拉麵通通有！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]