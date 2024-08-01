房市還沒退燒？六都7月移轉棟數2.6萬　台中「這區」日賣38戶最旺

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據六都地政局統計，台北市7月買賣移轉棟數為2953棟，月增12.8%、年增30.2%；新北市買賣移轉棟數為5980棟，月增11.4%、年增22.3%；桃園市買賣移轉棟數為4993棟，月增7.6%、年增29.5%。
台中市買賣移轉棟數為5969棟，月增26.3%、年增53.8%，單月買賣移轉棟數為2016年「房地合一稅」上路以來新高；台南市買賣移轉棟數為2,316棟，月減3.5%、年增26.3%，為與上去同期相比唯一買氣略減的都會區；高雄市買賣移轉棟數為4,344棟，月增7.3%、年增38.1%。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，上半年台股創新高，市場游資熱錢滿滿情況下，加上民間習俗影響，讓全台移轉棟數有感上升，惟下半年能否延續買氣，在各銀行貸款水位將滿的狀態下，交易量仍有待市場觀察。
重劃區議題濃厚，台中市移轉棟數漲幅居冠
細看各都移轉棟數，以台中市月增與年增率皆表現最亮眼。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，觀察台中市各行政區狀況，以北屯區7月買賣移轉棟數達1181棟最高，研判為北屯區近期有不少新興開發區議題，建商集中推案與交屋，創造當地旺盛買氣。
永慶房屋研展中心副理陳金萍提醒，去年下半年房市交易逐月增溫，六都建物買賣移轉棟數平均單月達2萬1560棟，基期已處於相對高檔，今年下半年不易再有大幅度的增長，年增率應會慢慢收斂，加上有美國總統大選、地緣政治衝突等變數，下半年房市交易熱度是否能延續，值得持續觀察。