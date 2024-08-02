特企／台灣保樂力加12年企業志工日　實踐企業責任支持永續發展

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保樂力加從內到外實踐環境永續，以台灣原生樹種守護南澳段林場
全球企業志工日當天，全體「保樂力加植人」與夥伴們在蘇澳鎮朝陽里的海岸保安林公民森林，約兩千平方公尺範圍內種植了包括車桑子、苦楝和椬梧在內的五百株台灣原生樹種，期待這些樹苗能成長為重要的海岸保安林，預防風沙、保護壯麗的平原和海岸線，不僅留下美麗的風景和深刻的情感體驗，更為地球的永續盡一份心力。林業及自然保育署宜蘭分署蕭崇仁分署長當日也到場應援：「這是全球環境保護的重要起始點，感謝企業投入心力保護台灣海岸線，打造定砂、防風的嶄新生活圈。」
共同響應減少碳排與永續經營，致力保護美好的地球環境
此次植樹活動由好事交易所指導，致力於打造「永續行動」，期待通過記錄式、量化、視覺化及互動方式傳遞永續價值，並帶領參與者親身實踐永續經營與社會責任，為社會帶來積極影響，落實保樂力加對永續經營與社會責任（Sustainability & Responsibility）的承諾。
台灣保樂力加董事總經理王德勤表示：「我們從法國工商會CSR運動挑戰賽開始鼓勵同仁健康生活，並將這股動能延續至植樹行動，回饋地球的永續發展。2021年起，保樂力加便捨棄過度繁複的包裝以節省紙材，這項措施已為地球節省了一萬八千株樹木。並於同年度開始投入植樹活動，迄今共計種植超過一千株樹木。每年我們都在持續進步，這彰顯了我們積極推動永續行動的具體成果，並感謝全體同仁和經銷夥伴們對我們永續承諾與決心的支持。」
深化環境意識與參與，保樂力加為地球未來盡心力
當天下午，台灣保樂力加員工和貴賓們參加了「Green Tour」，深入探索朝陽社區的各個角落，重新認識這片美麗的臨海土地。茶籽堂創辦人趙文豪分享了他在地方創生過程中的心路歷程，並帶領大家參觀苦茶園，從苦茶樹的種植過程瞭解到友善契作和農業永續的實踐方式。
「Green Tour」讓參與者體驗永續發展的重要性，深刻感受保護環境與社區共融的價值。台灣保樂力加致力於將環境保護納入企業核心策略，期望通過每年的企業志工日，深化同仁對環境保護和資源永續經營的認知與參與，進而激勵親友加入保護地球資源、支持永續農業的行列，共同為未來世代建立更永續的生活環境。這不僅是保樂力加社會企業責任的實踐，也是對未來地球永續承諾的實際行動。