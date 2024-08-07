哪款高粱酒竟征服全球威士忌權威味蕾？桶陳金高一上市掀轟動

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如此難能可貴的匠心酒款，就連全球最具權威、具有「威士忌教父」美名的查爾斯．麥克萊恩（Charles MacLean） 都對此感到驚艷！查爾斯．麥克萊恩品飲「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」時，表示：「訂製的橡木桶對風味產生了巨大影響，原酒桶陳的酒體，入口卻非常溫潤甜美，香氣與風味的組合充滿了驚喜。過去我很少有機會對中式白酒有深刻印象，這款酒將中式白酒帶到另外一個境界，可以說是一種全新的創作。 初次受邀品鑑中式白酒，我非常享受這款少見且迷人的酒款，推薦給喜歡威士忌，或是尚未嘗試過中式白酒的朋友。」
醇厚的高粱酒披上了優雅的貴腐風味，香甜葡萄風味在白堊礦石感與梔子花香的修飾下顯得豐滿但不笨重。酒液入口之後，浮現的是各式現磨辛香料新鮮奔放的氣息，但在巴西堅果略帶油脂感的味道包覆之下，這些富有個性的味道得以在口腔呈現起落有致的協奏，最終留下直擊內心的綿長尾韻。
如果你品嚐第一口就被深深吸引，對於《創世者π》來說，裝瓶之後才是陳年的開始！隨著時間流逝，瓶中的活性酒液會慢慢陳化，帶來不斷熟成的感受。能隨著藏家一起品味歲月的《創世者桶陳金門高粱酒π系列》值得每一個酒迷珍藏，一起靜候時光在酒液留下的痕跡。即日起於全台各地酒類專賣店洽詢（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。不論你平常喝的是什麼烈酒，這款跨界新型態烈酒絕對讓你讚聲不斷！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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