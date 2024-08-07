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哪款高粱酒竟征服全球威士忌權威味蕾？桶陳金高一上市掀轟動

▲中西釀酒工藝結合，催生出的新形態烈酒《創世者》桶陳高粱，為烈酒市場丟下震撼彈。近期推出的創世者風味系列《創世者π》更是連世界級威士忌權威 Charles MacLean 都不禁讚嘆。(圖/品牌提供)
▲中西釀酒工藝結合，催生出的新形態烈酒《創世者》桶陳高粱，為烈酒市場丟下震撼彈。近期推出的創世者風味系列《創世者π》更是連世界級威士忌權威 Charles MacLean 都不禁讚嘆。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

去年由黑松公司聯手金門酒廠，以中式高粱釀造工藝結合西方威士忌桶陳手法打造的全新型態烈酒---《創世者》桶陳高粱，獨特的酒款特色為烈酒市場丟下一顆震撼彈，打破世人對有色烈酒的既有認識，引發超高話題度。近期他們更是以「風味桶」為核心推出創世者風味系列《創世者π》，主打極其細膩優雅的桶陳高粱酒新風味，就連國際威士忌權威 Charles MacLean 喝了都為此讚嘆，使酒款一上市就引起酒壇轟動。

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▲《創世者桶陳金門高粱酒π系列》風味優雅細密，獨特的貴腐新風味，可說是重新定義高粱酒新風味的存在，難怪連世界級威士忌權威 Charles MacLean 的味蕾都能夠被征服。 (圖/品牌提供)
▲《創世者桶陳金門高粱酒π系列》風味優雅細密，獨特的貴腐新風味，可說是重新定義高粱酒新風味的存在，難怪連世界級威士忌權威 Charles MacLean 的味蕾都能夠被征服。 (圖/品牌提供)
如果說威士忌界有名人堂，Charles MacLean 絕對會是當然的入選者。這樣的大佬見識過的美酒無數，《創世者π》是怎麼征服他如此挑剔的味蕾？《創世者π》以別具陳年潛力的高粱原酒為核心，搭配特地訂製的專屬小批次風味桶；中西釀酒工藝精髓就此擦出火花，意外孕育出獨特的貴腐新風味，可說是重新定義高粱酒新風味的存在，如此特殊風味在後續的批次也無法被復刻，可以說是一期一會、值得細細品飲的絕版滋味。

如此難能可貴的匠心酒款，就連全球最具權威、具有「威士忌教父」美名的查爾斯．麥克萊恩（Charles MacLean） 都對此感到驚艷！查爾斯．麥克萊恩品飲「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」時，表示：「訂製的橡木桶對風味產生了巨大影響，原酒桶陳的酒體，入口卻非常溫潤甜美，香氣與風味的組合充滿了驚喜。過去我很少有機會對中式白酒有深刻印象，這款酒將中式白酒帶到另外一個境界，可以說是一種全新的創作。 初次受邀品鑑中式白酒，我非常享受這款少見且迷人的酒款，推薦給喜歡威士忌，或是尚未嘗試過中式白酒的朋友。」

▲隨著時間流逝，《創世者π》的活性酒液會慢慢陳化，帶來不斷熟成的感受。 (圖/品牌提供)
▲隨著時間流逝，《創世者π》的活性酒液會慢慢陳化，帶來不斷熟成的感受。 (圖/品牌提供)
醇厚的高粱酒披上了優雅的貴腐風味，香甜葡萄風味在白堊礦石感與梔子花香的修飾下顯得豐滿但不笨重。酒液入口之後，浮現的是各式現磨辛香料新鮮奔放的氣息，但在巴西堅果略帶油脂感的味道包覆之下，這些富有個性的味道得以在口腔呈現起落有致的協奏，最終留下直擊內心的綿長尾韻。

如果你品嚐第一口就被深深吸引，對於《創世者π》來說，裝瓶之後才是陳年的開始！隨著時間流逝，瓶中的活性酒液會慢慢陳化，帶來不斷熟成的感受。能隨著藏家一起品味歲月的《創世者桶陳金門高粱酒π系列》值得每一個酒迷珍藏，一起靜候時光在酒液留下的痕跡。即日起於全台各地酒類專賣店洽詢（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。不論你平常喝的是什麼烈酒，這款跨界新型態烈酒絕對讓你讚聲不斷！


※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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