罷免黃捷啟動了！「掃除黃賊」首關拚3500份連署：這人來挺也沒用
民進黨立委黃捷上任後受爆不少爭議，近期更因颱風天出國不在選區挨批，她雖在議員任內驚險渡過罷免案，如今恐再面對一次罷捷案。罷捷發起人徐尚賢今（7）日宣布，罷免黃捷第1階段即日起啟動，目標在明年2月前連署3500份，並有意集結國民黨力量，讓黃捷下台。
記者莊蕙如／台北報導
徐尚賢指出，罷免黃捷3個理由，主要是她只是作秀、愛擺拍的立委，只會監督在野黨的立委，加上只會說謊當賊，高雄第六選區（前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕）不需要如此的立委，因此將發起「掃除黃賊，高六清捷，罷免黃捷高雄就清潔」活動。
徐尚賢再說，根據選罷法規定，明年2月1日立委任期滿1年才能正式提出罷免，但先前中選會解釋，現在起徵集罷免連署書是合法的，因此除了在黃捷本命區鳳山會有一處連署點外，也會到高六選區找連署點，並找罷免于北辰發起人游智彬、前罷免陳柏惟領銜人楊文元一同宣講，以及尋求國民黨力量一同壯大罷捷聲勢。
徐尚賢樂觀看待這次罷捷案，他認為，黃捷不適任立委，更高於當年要罷免她當議員的聲浪，如今她當上立委權力更大，行事卻荒腔走板，「完全就是替民進黨當綠衛兵」，上次有前總統蔡英文下令立委許智傑幫助黃捷挺過罷免，這次或許高雄市長陳其邁也將下令挺自家人黃捷，但仍阻止不了社會想罷捷的氛圍。