未婚男比未婚女多45萬人！禿頭害好感度暴跌4成 雄性禿及早治療
根據行政院主計總處公布「人口與住宅普查調查」，台灣25~44歲未婚率從1990年的21.1%，到2022年已高達50.22%，未婚男比未婚女多45.6萬人，而根據最新「落髮對兩性交友」市調，女性若發現約會對象有禿頭或落髮問題，會選擇漸行漸遠或回家後立刻封鎖；醫師說，雄性禿盛行率自30歲起直線上升，建議及早治療，效果愈好。
家庭消費中心／綜合報導
DCDC生髮診所醫師楊立說，根據波仕特市調公司針對「落髮對兩性交友影響」進行問卷，女性交友最在意對象有落髮問題或髮量稀疏，其次才是外表不修邊幅；當發現約會對象有禿頭疑慮，好感度會從原有100分跌至63.4分。
此外，對於另一半有落髮、禿頭問題，多數受訪女性建議尋求生髮診所或皮膚科醫師協助，透過植髮手術、口服藥等方式積極解決。
首盛診所醫師簡銘成說，近年臨床發現落髮年紀下修，可能是現代人因社群媒體引起容貌焦慮、生活壓力等，導致不到30歲便有落髮壓力，提醒民眾，若發現髮量稀疏，通常已落髮一半以上，且雄性禿若不進行治療，狀況會持續惡化。
髮拉儷美學植髮暨皮膚科診所醫師蔡宗樺則說，若有家族遺傳、過度偏食、節食、壓力大、作息不正常、抽菸、過度飲酒等問題，要多加注意有無落髮問題，例如髮際線往後退，或髮根變細等。
蔡宗樺呼籲，男性雄性禿第五期前、女性落髮第二期中度落髮前，應儘早諮詢專業生髮治療，目前已有許多育髮療程，包含透過藥物抑制DHT生成的機轉改善雄性禿，或透過植髮手術降低潛在毛髮掉落風險，唯有正確治療，才能及時搶救毛囊。