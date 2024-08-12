特企／拾個月Ｘ川貝母中秋禮盒　攜手兩咖啡品牌打造月亮打開盛宴

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Mojocoffee成立於2003，堅持品牌的咖啡設計哲學，多次獲得紅點設計大獎，外媒評價為台灣第三，台中第一的精品咖啡館。持續煮出國內外的好咖啡、製作最可口的飲品和點心外，也為這個城市製造了美麗的風景和文化。創辦人Scott陳俞嘉信手捻來的聯名濾掛「mojoblend」全水洗豆，中深烘焙配方，TASTING NOTE為巧克力、杏仁、焦糖，配上親愛的奶油餅乾，簡單粗暴，充滿信仰與格調。
Stopover於2015年夏末落地台中，粗獷的工業氛圍結合店內巨型烘豆機械，這裡絕對是咖啡風味實驗場，因為主理人張書華的赤子玩心，咖啡不斷地在被分解、重組、轉化，碰撞出許多天馬行空創意，成為許多名人的口袋愛店！在Coffee Stopover咖啡是自由的！！本次為拾個月打造中秋節限定濾掛配方「小花」。淺中烘焙，風味為橙花香混合錫蘭紅茶香、萬壽菊香氣混合百合子香、龍眼乾甜感連接杏仁可可尾韻，草本香的哥倫比亞還有巴拿馬藝伎，說到這裡，已經覺得太厲害了。
國際級設計團隊「常形社」與國際級插畫師「川貝母」，月亮打開文學與詩意
月球誕生於45億年前，注入無數藝術家和文學作品靈感。川貝母—台灣首位受《紐約時報》、《華盛頓郵報》之邀繪製封面的插畫師，以其獨特的繪製風格，為主題「MOON OPEN月亮打開」種下一朵月光花，一脈新大陸熱帶的籬垣布景，呆萌的兔子尋求打開月亮的鑰匙，鐵盒邊角讓人忽略的意識洞穴，悄悄引你進入奇幻又療癒的世界觀，川貝母筆下每一個細節的發展，不適合討論空間與時間，給予你的是開放式的，充滿著靈動與神性。
常形社操刀視覺整合與企劃脈絡，多年國際品牌執行設計團隊，策劃數場大型展演活動視覺：漂遊者、川流電湧、光影藝術節、鬥陣文化祭、新竹設計展等，曾獲紅點、iF、Pentawards、JIA、JBA等近百座國際設計與廣告獎。致力於難以複製的視覺感官體驗，建構品牌的縱橫策略。
細節決定品質，拾個月DearCrème的不懈追求
來自台中的「拾個月」，希望在每個人生的重要時刻，用「拾個月」的禮盒陪伴。餅乾原物料的堅持到烘焙製作以及不斷的口味創新，「拾個月」無不展現其對品質的嚴苛要求。每一口都代表創意與用心，希望能為每位「小寶拾」打開中秋團聚時光，成為一份傳遞心意、溫暖與喜悅的載體。
MOON OPEN打開月亮，提供美學品味不凡的你，中秋節的正確打開方式。
門市資訊：
拾個月蛋糕餅乾禮物專門店
營業時間：週一週日11:30-20:00
地址：台中市沙鹿區北勢東路746號
電話預約：04-26331929
官方LINE：@tenmonth
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