特企／小兒利撒爾Pro系列 全方位兒童保健食品築起孩子健康的護盾
在60年代，電視播放著那耳熟能詳的廣告詞「我感冒了，媽媽不讓我出去玩～」，是台灣消費者兒時共同的回憶！而這支廣告正是來自日本技術與台灣合作的「小兒利撒爾感冒藥」，當時在台灣熱銷並成為台灣家喻戶曉的小兒常備感冒藥品，且銷售數量以百萬個家庭計算。60年來憑藉嚴謹的藥品銷售背景和科學精神把關品質，除了原料成分定量檢驗外，在製作過程的安全衛生及風險管理上秉持5大安心保證，堅持通過塑化劑、微生物、重金屬、防腐劑、人工色素公正第三方檢驗，確保最終產品的安全及有效性，且通過食品GMP優良管理辦法（台灣產線）、HACCP食品衛生安全、ISO9001質量管理體系認證等多項具公信力檢驗，在產品訊息共享和準確上也提供完整、透明的資訊，秉持著「安全、安心、信賴」理念，這也讓小兒利撒爾成為高度信賴的小兒保健食品首選品牌。
小兒利撒爾深信「小兒不是成人的縮小版」，必須要有專屬小兒保健食品，專注於推出全方位守護孩童健康的保健食品，除了結合第一線藥師的專業建議及經驗談外，也深度了解家長最重視的台灣兒童成長需求，針對1～15歲的孩子所需營養設計不同成長階段及符合各式功能需求的營養補給品，包含「活力益菌Pro」含150億菌數與益生元搭配，維持消化道健康；「三鈣好鎂Pro」提供三種好鈣來源黃金鈣鎂配方，促進骨骼健康成長；「滿分魚油Pro」DHA+EPA雙重補給，支持學習專注力，通過多重檢驗好安心；「保護維C Pro」滿足兒童一日所需維生素C， 補充活力增強保護力；「強護乳鐵Pro」含乳鐵、初乳、藻精蛋白三合一保護，滋補強身，打造基本健康力。幫助父母從日常生活照顧孩子的成長需求，小兒利撒爾再次全面的為孩子健康基礎打底。
小兒利撒爾在藥局及藥師之間獲得高度討論，也是家長們人氣首選商品！抓準藥局大盛的市場趨勢，聯合了媽媽好婦嬰用品店、康宜庭連鎖藥局、德芳連鎖藥局、正光連鎖藥局、美十樂連鎖藥局、詠晴中西藥局、壹品連鎖藥局、久億連鎖藥局、北京連鎖藥局、台灣阿卡將本舖連鎖等全台灣近500家藥局通路販售，讓家長們隨時方便購買到專為兒童設計的營養保健品，加強日常健康補給，讓小兒利撒爾與家長們一起守護孩子的健康！