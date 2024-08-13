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秀泰集團二公子婚內出軌！爆偷吃「超正小模」她33萬粉絲IG被挖出

▲秀泰集團二公子廖偉翔（左圖）被爆出軌小模陳思穎（右圖），雙方不只背著正宮約會還同居。（圖／記者金武鳳攝、zora_1024 ig)
▲秀泰集團二公子廖偉翔（左圖）被爆出軌小模陳思穎（右圖），雙方不只背著正宮約會還同居。（圖／記者金武鳳攝、zora_1024 ig)

記者藍詩孟／綜合報導

連鎖影城秀泰集團二代小開廖偉翔今（13）日遭週刊爆料婚內出軌，和一名IG有33.5萬粉絲追蹤的陳姓小模同居，廖偉翔的太太抓包兩人對話紀錄、照片等交往證據後，憤而向法院提告，求償200萬元。最終士林地院判陳姓女模敗訴，需賠償正宮35萬，判決書曝光後也讓廖偉翔婚外情浮上檯面；陳姓女模照片、過往發文也被挖出，但她目前已關閉IG、臉書版面暫避風頭。

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▲高雄第一家的秀泰影城落腳MLD台鋁商場，11月3日正式開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.03）
▲廖偉翔（台上右2）任職秀泰集團副總經理，經常出席集團各大活動。（圖／資料照）
不知秀泰集團二公子已婚？陳姓女模抗辯敗訴

廖偉翔和妻子結婚多年育有2名子女，廖妻因照顧小孩的關係，長期住在國外，廖偉翔在台灣獨自工作、生活，在2020年與陳姓小模展開交往，雙方不只出遊更大膽同居，留下多張合照讓廖妻發現端倪，蒐證後怒向陳女提告。陳女一開始辯稱自己不知道廖偉翔已婚，但從兩人對話內容來看，陳女明顯「知三當三」，最終遭法院判賠35萬元。

廖偉翔事發後也委請律師發表3點聲明，表示針對外遇一事有第一時間向妻子道歉，妻子和「陳小姐」的訴訟已經交由法律處理，而廖偉翔本人則因和妻子個性不合早就分居，目前兩人正在進行離婚官司，他也因私事佔用到社會資源向外界深深道歉。

▲秀泰集團二公子廖偉翔被爆婚外情陳姓小模。（圖／（圖／zora_1024 IG)
▲遭正宮提告的小模陳思穎不只追人數破33萬，也曾上過節目通告，在網路上小有名氣。（圖／zora_1024 IG）
陳姓女模人氣夯　IG追蹤人數破33萬、曾在《全民最大黨》亮相

這名被提告損害配偶權的陳姓女模本名陳思穎，IG有33.5萬粉絲追蹤，清純臉蛋和性感身材讓她人氣頗高，過去更曾在節目《全民最大黨》擔任舉牌女郎，也曾因為臉蛋神似韓星申世京紅到南韓。今年6月陳思穎也有上節目《同學來了》，在社群平台上知名度頗高。

不過目前實際查看陳思穎臉書、IG，已經設為私人帳號或關閉，面對當小三一事沒正面回應；但她4天前的貼文提到自己剛看完陸劇《玫瑰的故事》，期許自己也能不被定義，「勇敢做自己想做的事，自由並且不被束縛，活出了自己。」陳思穎7月初發文提到下半年目標，還說想要「富養自己」專注當下且無懼未來，人生觀看來相當前衛。

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