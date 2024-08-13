天氣爆熱消暑妙招出籠 自製「涼感圍巾」網友讚有創意
今年天氣爆熱，各種消暑涼招都出籠。一名女網友在臉書發佈貼文，指稱「公司冷氣突然故障，隔壁同事用四條濕巾手工自製一條涼感圍巾，用創意和幽默消暑，同事笑翻」，引來許多網友關注與讚賞，有人說「創意100分」，也有人說「沒冷氣的公司，一人發一包」。
記者金武鳯/綜合報導
一名女網友在臉書「愛逛寶雅POYA🛒好物分享」表示，今天下午辦公室冷氣突然故障，辦公室瞬間變成了高溫烤箱，伴隨著室內溫度不斷飆升，身邊所有同事都熱得汗流浹背，彷彿陷入無盡酷熱之中。正當大家無計可施時，對面同事忍不住從抽屜拿出一包濕巾，並分享給身邊同事一起擦汗降溫，沒想到隔壁同事拿到整包濕巾後，直接抽出四張濕巾，巧妙地將它們綁在一起並掛在脖子上，即興創意製作出了一條夏日「涼感圍巾」。
貼文還展示同事脖子上戴著由濕巾綁成的「涼感圍巾」，並且笑得非常開心的照片。貼文並說，看同事笑得那麼開心，可能真的很涼。同事創意消暑妙招，立即吸引全辦公室的目光，大家笑翻了，照片一發佈至臉書社團，引起了許多網友的關注和讚賞。許多網友在貼文底下留言，「對這種充滿幽默感的降溫方法，覺得十分有趣」，「創意100分」、「沒想到還可以做成圍巾，這系列真ㄉ涼」、「上班小確幸，哈哈」、「沒冷氣公司該發一人一包了」。
貼文曝光後也有網友留言，大推「涼感降溫好物根本是夏天的必備神器」，「暑假出門玩也都會帶」、 「這個擦臉很舒服耶」、「最近超熱 涼感物是必備品」， 「我也超愛用這個!!!夏天救星!!!」、「涼感噴霧也厲害，可以試試」。