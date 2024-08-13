6歲童有心雜音！確診心房中膈缺損 1治療免開刀免全麻當天下床
小云（化名 ）今年6歲，看病時被發現有心雜音，到大醫院檢查，結果證實左、右心房中間有1公分左右的破洞，確診為心房中膈缺損，為此醫療團隊安排「心導管放置安普拉茲關閉器」治療，僅局部麻醉，全程不到2小時，只在大腿內側留有2處微小針孔，當晚即可下床行走，術後第4天順利出院，後續追蹤穩定。
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收治病例的奇美醫院兒科部主治醫師陳俊宇說，心房中膈缺損（ASD）發生機率約1/1500，屬於常見的先天性心臟病，患者因心房中膈出現破洞，導致左、右心房的血液相互流通，可能影響健康，若不及時處理，日後恐出現肺動脈高壓、心臟衰竭或心律不整等嚴重心臟問題。
陳俊宇說明，許多先天性心臟病目前已可用心導管技術取代開心手術，不僅疤痕較小，且復原時間快，但仍需注意有少數併發症可能發生，例如傷口血腫、 心包膜積水、心律不整、房室傳導阻塞、休克、血管傷害及感染，極少數會有磨損或關閉器脫落，而各種併發症合計約1%。
此外，術後1個月內要避免激烈碰撞與運動，6個月內必須服藥以避免細菌感染，6個月後才可恢復正常活動。
陳俊宇表示，家長雖不易察覺心房中膈缺損孩子的異樣，但仍可留意某些警訊，例如心悸、頭痛、體力衰退， 甚至是心雜音、暈厥、經常喘、家族有猝死病史等，如有符合，建議安排詳細檢查，包括心電圖及心臟超音波檢查，以確保心臟健康，特別是家族有心臟病史，更應定期健檢，並注意飲食均衡、活動適度、 預防感染，依醫囑按時服藥並回診。