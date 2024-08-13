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SBL基隆確定新球季來不及參賽！選秀會只有7人入選　王家昌當狀元

▲中華籃協副秘書長張承中，目前SBL第五隊尚未成形，因此新球季維持四隊。（圖／NOWnews資料照）
▲中華籃協副秘書長張承中，目前SBL第五隊尚未成形，因此新球季維持四隊。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

SBL超級籃球聯賽昨日舉行第二十屆選秀會，新賽季還是以4隊為規模進行。原本基隆確定組隊參加SBL，但上週籃協收到通知，因建隊時間匆促，也且希望場館硬體設備升級，因此新賽確定基隆不會有球隊。原本籃球協會理事會在6月通過決議，支持SBL賽事加入基隆球隊，成為裕隆、台銀、台啤、柏力力之後的第5隊，但選秀會時「基隆隊」卻不見人影。籃協副秘書長張承中表示，在上週收到通知，因基隆希望場館硬體設備能升級，且建隊時間有限，因此今年不會參戰，只能展望下一季再加入。由於原本賽程規劃是以5隊安排，因此在少了基隆球隊後，也得再重新規劃，新賽季時間及其他細節之後才會公布

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基隆隊成泡泡　SBL賽程還要再橋

2024年SBL超級籃球聯賽新人選秀會昨日登場，台師大好手王家昌在首輪第一順位被彰化柏力力挑中，他也表示，球隊正需要像他這樣的防守型球員

本屆SBL選秀會，彰化柏力力握有狀元籤，首輪依序為裕隆、台銀、台啤，本屆共有21人參選，最終有19人到場。

柏力力用首輪挑中的王家昌，他上季在UBA生涯最後一年繳出場均7.2分、2.7助攻，裕隆選進來自文化大學的外籍生阿美，台銀挑中來自中信學院的王書府，台啤在首輪提前放棄。

SBL選秀第二輪，柏力力也宣布放棄，裕隆在第二順位挑中來自義守大學的蒲國倫，而台銀也宣告放棄，本屆選秀會選完兩輪後提前結束，總計有7人獲選。

此外，本屆選秀會亮點在於，基隆隊可能參賽，原本籃球協會理事會在6月通過決議，支持SBL賽事加入基隆球隊，成為裕隆、台銀、台啤、柏力力之後的第5隊，但選秀會時「基隆隊」卻不見人影。

籃協副秘書長張承中表示，在上週收到通知，因基隆希望場館硬體設備能升級，且建隊時間有限，因此今年不會參戰，只能展望下一季再加入。由於原本賽程規劃是以5隊安排，因此在少了基隆球隊後，也得再重新規劃，新賽季時間及其他細節之後才會公布

此外，根據《中央社》報導，針對外界關切的中文名為「高柏鎧」的吉爾貝克（Brandon Gilbeck）歸化進度，張承中表示，已提出申請，包括高專或殊勳歸化，而民進黨立委莊瑞雄也在7月23日召開協調會，與內政部與教育部體育署進行討論。

▲瓊斯盃今（18）日進行男子組第6日賽事，晚間7：00由地主中華藍迎戰馬來西亞，此戰藍隊靠著歸化洋將高柏鎧 （Brandon Gilbeck）繳出雙十數據，攻下全隊最高14分並抓下11個籃板，終場就率隊以86：66輕取馬來西亞，目前中華藍5場比賽下來全數獲勝，也與菲律賓同樣以5勝0敗的戰績暫居龍頭位置。（圖／籃協提供）
▲歸化洋將高柏鎧 （Brandon Gilbeck）目前尚無進度，還在等待行政流程（圖／籃協提供）

 

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