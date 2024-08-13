SBL基隆確定新球季來不及參賽！選秀會只有7人入選　王家昌當狀元

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024年SBL超級籃球聯賽新人選秀會昨日登場，台師大好手王家昌在首輪第一順位被彰化柏力力挑中，他也表示，球隊正需要像他這樣的防守型球員。
本屆SBL選秀會，彰化柏力力握有狀元籤，首輪依序為裕隆、台銀、台啤，本屆共有21人參選，最終有19人到場。
柏力力用首輪挑中的王家昌，他上季在UBA生涯最後一年繳出場均7.2分、2.7助攻，裕隆選進來自文化大學的外籍生阿美，台銀挑中來自中信學院的王書府，台啤在首輪提前放棄。
SBL選秀第二輪，柏力力也宣布放棄，裕隆在第二順位挑中來自義守大學的蒲國倫，而台銀也宣告放棄，本屆選秀會選完兩輪後提前結束，總計有7人獲選。
此外，本屆選秀會亮點在於，基隆隊可能參賽，原本籃球協會理事會在6月通過決議，支持SBL賽事加入基隆球隊，成為裕隆、台銀、台啤、柏力力之後的第5隊，但選秀會時「基隆隊」卻不見人影。
籃協副秘書長張承中表示，在上週收到通知，因基隆希望場館硬體設備能升級，且建隊時間有限，因此今年不會參戰，只能展望下一季再加入。由於原本賽程規劃是以5隊安排，因此在少了基隆球隊後，也得再重新規劃，新賽季時間及其他細節之後才會公布
此外，根據《中央社》報導，針對外界關切的中文名為「高柏鎧」的吉爾貝克（Brandon Gilbeck）歸化進度，張承中表示，已提出申請，包括高專或殊勳歸化，而民進黨立委莊瑞雄也在7月23日召開協調會，與內政部與教育部體育署進行討論。