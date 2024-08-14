真的「蛤」？買貼紙拆開包裹驚見蛤蜊　賣家急道歉：是貓咪包的貨

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▲有網友在社群媒體分享，自己收到貨後發現包裝的泡泡袋上竟然出現一顆蛤蜊。（圖／翻攝自Ｘ）

網購的人一定都體驗過拆開包裹那一刻的興奮心情，沒想到有網友取貨開箱時，驚訝發現賣家附贈的「驚喜」，，事後賣家也道歉表示「可能是貓咪把殼撥到裡面了」，讓網友哭笑不得。有網友在社群媒體「X」上分享，自己為了即將到來的Stray Kids演唱會訂購大量應援貼紙，但收到貨後卻發現，包裝的泡泡袋上竟然出現一顆蛤蜊，詢問賣家後，對方表示，趕緊道歉和提出補償措施。貼文一出，吸引許多網友按讚留言，紛紛表示「真的蛤」、「迷孩的貼紙瞬間變很迷」、「是貓咪送你的禮物啦！」，也釣出其他人留言分享自身荒謬案例，「我以前賣沒用到的筆記本，不小心把桌上的英文課本也一起包起來寄出去」、「我的怎麼送壁虎」、「我之前買衣服裡面有檳榔渣」，也有網友戲說要「貓咪本尊出來道歉」。收到蛤蜊包裹的網友笑稱自己「摸到蛤也蛤了一聲」，因應援貼紙還要從他那邊發出去，，請大家放心，後續也已順利發貨。