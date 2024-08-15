特企／靈感之夜到美食新星　哈啤炸雞的崛起故事

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哈啤炸雞的創立，源自一個靈感四溢的夜晚。幾位創辦人在觀看Netflix節目《街頭美食》時，被國外傳統街頭美食的魅力深深吸引。這些美食不僅傳承了數百年的風味，還不斷創新，適應現代口味。受到這種傳統與創新結合的啟發，他們開始重新審視台灣的傳統美食，特別是在看到台灣的刈包在英國市場上大放異彩後，萌生了讓台灣其他傳統美食也能透過創新提升價值的念頭。鹹酥雞和台式炸雞是台灣最具代表性的兩種傳統炸物。無論在傳統市場還是夜市，鹹酥雞都是無人能抵擋的美味。而台式炸雞則是許多人童年記憶中的美食。哈啤炸雞的創辦人希望透過這兩種經典小吃，找到創新的突破口，讓它們在現代市場中綻放新的光彩。哈啤炸雞的創辦人堅信，傳統與創新是相輔相成的。他們深入研究傳統食材和製作工藝，成功地為台灣的傳統美食注入了新生命，這不只是對美食的創新，更是對文化的傳承與弘揚。他們希望讓更多人了解並愛上台灣的傳統美食，使其在世界舞台上發光發熱。品牌名稱「哈啤炸雞」的由來也充滿創意。在產品開發過程中，創辦人發現傳統的醃漬方法多使用米酒來去腥增香。然而，他們在工作時喜歡邊喝啤酒邊聽音樂，於是突發奇想地將米酒替換成啤酒。這一創新既保留了去腥增香，還帶來了啤酒特有的軟化肉質。這樣的搭配，與韓國炸雞文化中的「啤酒與炸雞」相得益彰，讓人聯想到快樂和滿足的感受。在品牌名稱的設計上，創辦人們以英文「happy fried chicken Taiwan style」為出發點，巧妙地將英文與中文諧音結合，最終選定了「哈啤炸雞」這個名字。「哈」字在中文中有「喜歡」的意思，正好契合了品牌希望帶給顧客愉快感受的初衷。哈啤炸雞的LOGO也體現了創新的理念，融合了米的形狀和剪紙風格的公雞圖案，既傳承了傳統，又不乏現代感，完美詮釋了品牌精神。透過這樣的創新，哈啤炸雞希望能為消費者帶來不一樣的味蕾體驗，讓傳統美食在現代社會中煥發新的光彩。哈啤炸雞在產品開發上別出心裁。他們深入研究了傳統鹹酥雞與台式炸雞的麵衣配方，發現米穀粉能提供酥脆口感，保持肉質鮮嫩，更符合現代人飲食的需求。他們的招牌商品「炸雞口袋包」，結合了墨西哥的salsa醬、中東的口袋餅和新鮮生菜，創造出一款全新的炸雞產品。salsa醬的酸辣、口袋餅的Q彈和生菜的清脆完美融合，為顧客帶來耳目一新的味覺體驗。哈啤炸雞的創辦人回憶起自己的職業生涯，曾經在汽車業務中追求業績與成就，卻在無形中失去了與家人相處的珍貴時光。在轉變人生軌跡後，他們創立了哈啤炸雞，將對料理的熱情與對家庭的愛結合起來。開店過程雖充滿挑戰，但他們享受每一個與食物的接觸，與顧客的互動，體會到生活的另一種樂趣。未來，他們的目標是穩定成長，讓每位顧客都能品嚐到新鮮、美味的炸雞。創辦人堅信，創業的過程就像做菜，需要耐心與技巧，只要用心去做，就一定能煮出美味的佳餚。每當看到顧客滿意的笑容，他們知道，這就是努力的意義。生活的重心不再只是業務，而是創造幸福，與家人共享每一刻的珍貴時光。哈啤炸雞的故事，是傳統與創新交織出的美食新星，是對台灣美食文化的致敬與傳承。在未來，他們將持續追求創新，讓更多人愛上這份來自台灣的獨特美味。(未成年禁止飲酒、酒後不開車)※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！