「文創股長」快閃誠品南西！逾30個人氣IP齊聚　加碼再送限量週邊

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▲布朗尼「大福捏捏球」隨手捏好療癒，再背上「小心臟針織袋」實用又吸睛。（圖／記者李政龍攝）

▲快閃店內有一區是所有創作者的海報作品，除了可愛萌萌的款式外，也有潮流個性款可選擇。（圖／記者李政龍攝）

▲溫暖且療癒的黃色做為主調，將店內打造成潮潮可愛的花花世界。（圖／記者李政龍攝）

▲「文創股長」更首度嘗試，驚喜化身巨型立體充氣玩偶，淘氣的漂浮在誠品店內，想一睹文創股長的超萌模樣，千萬別忘了到現場跟它拍照留念喔。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲快閃店內有超過30個人氣IP齊聚快閃店，現場商品品項超過500多種可選擇。（圖／記者李政龍攝）

▲快閃店還買得到首賣的文創股長吉祥物上衣（圖右）；耶式人生滿滿台式風格，海外旅客推薦必買（圖左）。（圖／記者李政龍攝）

橘子集團旗下「文創股長」快閃店登陸誠品生活南西囉！店內精選超過30個時下最夯、最受年輕世代喜愛的IP品牌，只要消費加追蹤官方社群，加碼送限量周邊小禮物。遊戲橘子IP商務營運部經理透露，快閃店開賣僅4天現場多款商品熱銷完售，目前已緊急補足商品庫存，讓粉絲到場不怕買不到心儀的商品，並且除了誠品南西快閃店外，「文創股長」接下還會在文博會以及新光三越台南新天地陸續亮相。遊戲橘子IP商務營運部經理蔡菁怡表示，「文創股長」是橘子集團旗下的圖文孵育計畫，這次與誠品生活合作，是希望讓新銳創作者有更高的曝光度，並且本次快閃店是史上第一次集結最多品牌，有超過30個人氣IP齊聚，現場品項超過500多種可選擇，讓粉絲可以一次看到多個創作者的作品。本次快閃店最熱賣的商品，包括布朗尼「大福捏捏球」，療癒外觀受到上班族喜愛，心情不好就可以捏一捏，也是旗下很受歡迎的創作者作品；第二款熱賣推薦的「小心臟針織袋」主要標誌為小愛心，加上本次快閃店商品多以實用性為主，背著就可以輕鬆把手機、錢包帶出門。蔡菁怡也私心推薦粉絲可以購入創作者收藏海報，快閃店內有一區是所有創作者的海報作品，除了可愛萌萌的款式外，也有潮流個性款可選擇，像是黑白小姐設計的「酒空萬歲」海報，配色相當吸睛，同時也是本次快閃店熱賣的商品之一。「文創股長快閃店」即日起至9月4日在誠品生活南西4樓登場，以溫暖且療癒的黃色做為主調，將店內打造成潮潮可愛的花花世界，讓你逛到捨不得離開。此次「文創股長」更首度嘗試，驚喜化身巨型立體充氣玩偶，淘氣漂浮在誠品店內，想一睹文創股長的超萌模樣，千萬別忘了到現場跟它拍照留念喔。活動期間，「文創股長」也貼心準備了小禮物要送給大家，凡於快閃店消費並追蹤「文創股長」官方 IG，就可以拿到限量圖鑑貼紙乙張（每日限量送完為止）；另外，單筆消費滿600元憑發票即可兌換超實用造型文具夾乙款（不挑款，每日限量送完為止）。活動時間：2024年8月12日起至9月4日止活動地點：誠品生活南西 4F除了誠品生活南西快閃店外，接下來「文創股長」也會在台南文博會、台南新光三越新天地、台北華山文創園區接力登場。◾台灣文博會 8月26日至9月1日，大台南會展中心◾台南快閃店9月20日至10月13日，新光三越台南新天地◾文創股長拍手節11月9日、11月10日，華山文創園區