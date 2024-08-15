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特企／台股指數創下最大跌幅！這個「疾病」卻創下新高

本報訊

▲當股市波動變大時，投資者情緒起伏也較大，容易導致胃痛、脹氣、腹瀉、便祕、胃食道逆流、胃潰瘍等症狀。（圖／shutterstock）
▲當股市波動變大時，投資者情緒起伏也較大，容易導致胃痛、脹氣、腹瀉、便祕、胃食道逆流、胃潰瘍等症狀。（圖／shutterstock）
最近台股指數單日大跌1800點，創下有史以來最大跌幅，單單兩天就跌掉2800點，不少股民哀鴻遍野，更有許多人染上這個「疾病」，看診人數也創下新高！

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近年來，台灣股市已成為全民運動，股市漲跌直接影響每個人的投資收益。當股市波動變大時，投資者情緒起伏也較大，容易導致胃痛、脹氣、腹瀉、便祕、胃食道逆流、胃潰瘍等症狀。因為腸胃又被稱為第二個大腦，它不僅影響我們的消化吸收功能，還直接關係到免疫系統和整體健康。營養師指出，這並非偶然，而是和現代人的生活壓力有著密切關係。

提倡自然療法的「安邁核心生技」表示；建議民眾可以透過天然食物的攝取來補充身體機能，但是，這些食物的健康成分含量通常較低，往往需要食用很大的數量才能補充，因此市面上才會有許多濃縮的產品，例如滴雞精、人參精、大蒜精等。

針對腸胃道健康，蔓越莓、黃耆、丁香都可以幫助維持消化道機能。安邁生技呼籲消費者，在選擇天然保健商品時，不要迷信廣告推銷，最好可以先行試用，因為自體感覺最準確。唯有選擇天然安全的保健食品，您的安全與健康才有保障。

安邁生技(為利康見免費試用活動) https://reurl.cc/qvgoo0

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