拜登、魯拉支持重新大選　委內瑞拉朝野都反對

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美國總統拜登(Joe Biden)15日似乎支持委內瑞拉舉行新的大選，在此之前，巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)也提出這個想法，儘管委內瑞拉的執政黨與反對黨都表示反對，雙方都宣稱贏得7月28日的大選。在魯拉提議委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)可以在國際觀察人士參與的情況下舉行新大選，作為這場政治危機的解決方案後，拜登向記者表達他的看法。美國拒絕接受馬杜洛的勝選。在被問到是否支持委內瑞拉舉行新的大選時，拜登說：「我支持。」白宮國家安全會議(National Security Council)發言人隨後表示，拜登「是在談論馬杜洛及其代表沒有說明清楚7月28日選舉的荒謬之處」，但沒有完全反駁拜登的言論。這名發言人補充說，「非常明顯」反對派候選人龔薩雷斯(Edmundo Gonzalez)贏得了選舉。一位美國官員在私下表示，美國的立場沒有改變，這個地區絕大多數國家都要求馬杜洛公佈選舉結果，並承認選舉結果。新的選舉建議是國際社會提出的多項建議之一，但至今尚未獲得馬杜洛或其反對派聯盟對手的支持。美國今年4月加強了對委內瑞拉的石油制裁，因為馬杜洛未能遵守與選舉條件有關的協議，而其他西方國家則沒有表現出任何將採取迅速、強硬行動的跡象，來應對委內瑞拉被許多國家譴責的做法。馬杜洛駁斥了拜登和魯拉的發言，稱美國和巴西都舉行了激烈的選舉，但委內瑞拉都沒有介入。委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)拒絕拜登和魯拉的提議。馬查多在15日的視訊通話中告訴阿根廷和智利的記者：「選舉已經發生」，「必須讓馬杜洛知道，他留下來的成本隨著時間的推移而增加。」委內瑞拉執政黨官員先前也排除了舉行新選舉的可能性。魯拉曾表示，「聯合政府」可能是委內瑞拉另一個可能的解決方案。魯拉在接受電台訪問時表示：「如果(馬杜洛)有常識，他可以向人民提案，或許可以召集無黨派選舉委員會舉行新的選舉。」魯拉說，他仍然不承認馬杜洛是大選的獲勝者，他的政府必須公佈尚未公佈的計票結果，這呼應了過去兩週世界各國的呼籲。更多中央廣播電臺新聞