特企／喝出好人緣！ 金門酒廠聯手白瑜　12星座高粱特調催財開運

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商務應酬的重要場合，絕對少不了一瓶真性情的金門高粱酒。想要在社交圈獨領風騷，成為升遷、發達暢行無阻的新一代「社牛」，現在入門「金高」正是時候！無論是豪情品酌冰鎮後的香、純、甘、冽，或是搭配其他飲品碰撞出加乘風味，究竟怎麼喝才能展現你的交際魅力?金門酒廠在8/17登場的《2024台北國際精緻酒展》中，邀來星座圈的女神-白瑜老師現場解密「高粱酒交際星學」，告訴你最適合12星座性格的創意高粱喝法，讓你在人際、事業及財運上大大加分！2024下半年，就用好酒交際開拓財運，快來找出最屬於自己的「運勢高粱」吧！星座女神白瑜：揭秘2024下半年交際運勢白瑜老師分享，隨著2024年下半年的到來，許多人都在期待尋求工作上有所突破，良好的人際網絡是財運的重要關鍵，在聚會或商務場合，選擇金門酒廠38度或58度高粱酒，其入口綿甜及回韻清香的特質，不僅能提升飲酒的氛圍，還能讓你展現出更強的社交魅力和影響力，促進合作與共贏的機會。白瑜老師將透過四大星象分析，幫助你了解自己的內在需求，並針對不同星座打造專屬的開運喝法，讓你在微醺的狀態中更加開放心靈，迎接屬於你的財運。金門酒廠X白瑜老師：四大星象特調高粱酒1. 火象星座—勇氣力量（牡羊座、獅子座、射手座）火象星座的人天生充滿活力與自信，白瑜老師特別推薦了以柑橘氣泡飲為基礎的特調高粱酒。用氣泡感十足的Mountain Dew激浪碳酸飲料，帶出衝勁十足的個性及調飲的暢快感，完美展現了火象星座的獨特魅力，不僅能幫助他們在財運上勇往直前，事業上開創新局，還能在人際交往中散發出強大的吸引力。2. 土象星座—穩定堅韌（金牛座、處女座、摩羯座）土象星座的朋友注重穩定與耐心，他們在事業和生活中都追求一步一個腳印，穩步前進。針對他們的特質，白瑜老師推薦了以黑咖啡或無糖茶飲調和高粱酒。喝起來醇香優雅，口中回甘香氣耐人尋味，象徵著土象星座的穩健和堅韌，幫助他們在事業上步步為營，財運穩定增值，並在人際關係中建立持久的信任和支援。3. 風象星座—親切機智（雙子座、天秤座、水瓶座）風象星座的人善於交際，機智幽默，總能在社交場合中如魚得水。白瑜老師特別為他們打造了以檸檬薄荷為主調的特調高粱酒，清新的味道順口又驚喜，不僅能讓他們在人際交往中應對自如，更能讓他們在事業上靈活變通，吸引財運不斷到來。4. 水象星座—多情溫暖（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）水象星座的朋友敏感細膩，重感情，擅長用溫柔打動人心。白瑜老師們推薦了以莓果和玫瑰為主的特調高粱酒。用水果的清甜與花香詮釋了水象星座的多情與溫暖。希望他們能在人際交往中傳遞溫暖與愛意，在事業上以細膩的方式取得成功，財運上也能感受到更多的滋潤與豐收。金門酒廠成立72年來，持續領導中華白酒風潮，不僅在品質上一直保持著卓越的水準，也與星座文化的結合，延續「文化入酒．當代品酩」的使命，進一步提升了其多元魅力。在2024臺北國際精緻酒展期間，金門酒廠將為廣大愛好者帶來全新的品酒體驗。透過白瑜老師的星座特調，找到屬於自己的“運勢高粱”，為自己的2024下半年添加財運的魔法，讓你在每一口高粱特調中都充滿希望與能量，千萬別錯過這難得的機會，舉起酒杯，迎接財運的降臨吧！金門酒廠在台北酒展中特別祭出獨家優惠「金Shot最粱」刮刮卡，舉凡現場購買《56度陳年高粱酒-麟洋配台灣之光》紀念酒、選購龍年最精緻的酒款《瓏時系列》任2瓶或消費滿3,000元，皆可獲得刮刮卡，天天都有機會抽中【粱啤套組】：38度金門高粱酒300ml+啤酒4瓶〈價值1,000元〉。此外，現場消費滿額贈更是毫不手軟！只要購物滿5,000元就送《0.35L金門精釀啤酒》2瓶；消費滿8,000元則送《0.75L-58.8度金門酒廠建廠71週年紀念酒》1盒，消費滿10,000元就直接把《0.75L-58.8度金門酒廠建廠69週年紀念酒》帶回家。另凡自2024TITE台灣國際旅遊展秋季旅展B622(金門縣政府)攤位，獲得金門縣政府發送小卡再至金門酒廠(C801)攤位者，即可品嚐到高粱霜淇淋外，還可獲得金門縣政府提供的精美小禮，超多疊加好康、限時優惠都只在8/19下午6點前，《2024台北國際精緻酒展》世貿一館C801金門酒廠攤位！