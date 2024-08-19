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慘遭豪豬攻擊！加國狗狗「滿臉刺」密密麻麻　義工暖心援助獲新生

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲加拿大亞伯達省一個動保組織近日接獲求助電話，救下一隻滿臉被豪豬刺所傷的狗狗。（圖／擷取自影片）
▲加拿大亞伯達省一個動保組織近日接獲求助電話，救下一隻滿臉被豪豬刺所傷的狗狗。（圖／擷取自影片）
加拿大亞伯達省（Alberta）1隻2歲的狗狗布魯圖斯（Brutus），近日被動保組織發現，臉上插滿豪豬刺奄奄一息，但牠發現有人前去幫牠時，還是奮力地搖了搖尾巴，讓救援人員相當心疼。所幸經過救治後，布魯圖斯已無性命之憂。

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根據《新聞周刊》報導， 動保組織「Paws Up Program」（PUP）發現布魯圖斯時，牠臉上密密麻麻都是刺，顯然剛與豪豬戰鬥過，豪豬這種大型齧齒動物，渾身覆蓋的保護性毛刺多達3萬根，會附著在任何潛在的捕食者身上，一旦被鉤住，很可能會更深的刺入皮膚。

報導引述獸醫的說法，豪豬刺在皮膚裡停留的時間越長，附著力就越強，甚至可以傳播到重要器官或引起感染，所以當下救援布魯圖斯就顯得十分緊迫。

PUP的工作人員巴德（Duncan Bard）告訴《新聞周刊》，該機構被要求幫助嚴重受傷的布魯圖斯，因為牠的主人無力承擔所需的醫療費用。而經過一番努力，布魯圖斯臉上的刺已經被清理乾淨，但左眼周圍受到感染，恐怕會失明。

巴德表示，布魯圖斯目前還在康復中，一旦牠完全恢復、確定沒有其他問題，就會幫牠尋找新的寄養家庭。


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