培育新生代工藝人才　暑期大專人才培育營展成果

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▲陶瓷研習班學員說明3D列印技術結合音響概念設計，創作出獨一無二的工藝音響作品。（圖／記者黃文德翻攝）

▲工藝中心特別安排茶席展演，精心挑選漆藝學員作品融入茶席佈置與展示中。（圖／記者黃文德翻攝）

為培育更多新生代工藝人才與完善工藝人才培育支持系統，國立臺灣工藝研究發展中心舉辦「2024臺灣工藝學院大專暑期人才培育營」，自7/2開訓以來，共有43位來自各地的大學生參加。培育營專為大專院校學子規劃多樣化的工藝課程，日前舉辦成果發表暨結訓典禮。培育營共開設四個班級，包含漆藝研發實驗室辦理「漆藝上身1_3D飾物創作營」；木藝研發實驗室辦理「木質工藝結合數位製造技術應用培育課程」；金屬研發實驗室辦理「之間‧錫與花瓶的對話」；陶藝研發實驗室辦理「複合陶瓷音響結合3D列印設計課程」等。工藝中心指出，此次成果展中的作品多元且精緻，其中，包括透過3D列印技術結合複合漆藝工法創作的可穿戴漆藝作品，展現傳統與現代科技的完美融合；利用CNC雕刻技術，將傳統木工與現代科技結合，打造出具有時代感的工藝家具；以傳統錫工藝技術，設計出結合日常生活器具與花藝的錫藝花瓶，展現工藝與生活的緊密連結；以及以陶瓷3D列印技術結合音響概念設計，創作出獨一無二的工藝音響作品。工藝中心主任陳殿禮表示，優良工藝精神要傳承，做法與時俱進有創新，工藝中心致力於推動工藝技術的傳承與創新，透過這次培育營讓學子們不僅了解工藝技術的重要，更藉由科技發展趨勢與數位應用學習，激發對工藝的投入並驅動創新能量。期待透過本次成果展，讓更多人了解工藝技術的魅力與無限可能，更透過思考從Ｉ型垂直軸的人才培育強調技術性工法，並整合為實驗室的概念，進一步培育水平軸具備跨域能力的Ｔ型人才，最後形成將Ｉ型與Ｔ型聚合而成的ＭＴ型工藝領導人才。成果發表當日，除安排學員們進行現場作品解說，還有講師與學員們的心得分享環節，讓與會者更深入了解每件作品背後的創作理念與工藝技術，工藝中心也特別安排茶席展演，精心挑選部分學員作品融入茶席佈置與展示中，以更具體的方式展示工藝品在日常生活中的應用與美學價值。學員成果展自即日起至9/29止於地方工藝館展出。