特企／Toshiba推出適用大型視訊監控　新一代S300 Pro監控型硬碟

硬碟領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司(Toshiba)宣布推出新一代S300 Pro監控型硬碟(HDD)，以滿足監控儲存市場的最新應用需求。升級版S300 Pro監控型硬碟採用傳統磁記錄(CMR)技術，容量高達10TB[1]，緩衝區大小是前一代產品的兩倍[2]，使監控系統整合商、系統安裝供應商和使用者能夠記錄、儲存和分析多達64個高畫質(HD)攝影機的視訊影像[3]。
3.5吋[4]S300 Pro監控型硬碟擁有良好的可擴展性，提供4TB、6TB、8TB和10TB容量選項，可以支援多達24個硬碟機槽，即使在最嚴苛的環境下也能提供可靠的運作，是大型視訊監控系統的理想之選。此外，相較於與前一代產品，新款S300 Pro最大持續傳輸速度提升至268MiB/s[5]，快取緩衝區大小加倍至512MiB[6]，更將功耗降低，降低總體擁有成本(TCO)。
S300 Pro可全天候運作，提供高達300TB[7]的年工作負載率，故障前平均時間(MTTF)長達120萬小時[8]，可以滿足關鍵任務監控錄影日益成長的影像分析需求。
台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理片倉則章表示：「大型視訊監控系統的工作涉及高階視訊影像分析、臉部追蹤和編輯等關鍵功能，Toshiba新一代S300 Pro專門針對這些工作任務進行優化，提供更高的效能、耐用性和全天候運作的可靠性。新款S300 Pro展現了Toshiba與業界領先的視訊監控系統製造商持續合作的承諾，並使合作夥伴及客戶能夠從東芝提供的高品質監控型硬碟中獲益。」
新一代S300 Pro監控型硬碟將於2024年8月開始供貨。
有關新一代Toshiba S300 Pro監控型硬碟，詳細資訊請參見：https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/storage/product/internal-specialty/surveillance/articles/s300-pro.htm
有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊，請參閱：https://toshiba.semicon-storage.com/tw/storage.html
深入瞭解Toshiba的儲存解決方案，敬請追蹤@東芝硬碟Toshiba
[1]容量的定義：1TB=一兆位元組，但是實際可用的容量可能會因作業環境和格式不同而異。可用儲存容量(包含各種媒體檔案範例)會因檔案大小、格式、設定、軟體和作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而有所不同。實際格式化容量可能不同。
[2]與上一代S300 Pro監控型硬碟相比：HDWT31AUZSVA
[3]視訊監控攝影機的支援能力，其數據是以10Mbit/s率的高畫質攝影機的效能模擬結果為準。實際結果可能會根據各種因素(包括安裝攝影機的類型、系統硬體和軟體功能，以及使用的視訊壓縮技術)及系統變數(例如解析度、每秒影格率和其他設定)而有所不同。
[4]「3.5吋」為硬碟的外型規格，不代表磁碟機的實際尺寸。
[5]讀寫速度可能因主機設備、讀寫狀況及檔案大小，而有不同。
[6]1MiB代表1,048,576位元組(Bytes)。
[7]工作負載是當年資料傳輸量的測量數值，定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
[8]MTTF/MTBF(故障前平均時間/平均無故障時間)並非保證或預估產品的使用年限，而是大多數產品平均故障率的統計值，與實際運作可能不同。產品的實際產品壽命可能有所不同。
*新聞內資訊(包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊)於發佈當日均屬最新且正確資訊，後續若有變更，恕不另行通知。各項技術和應用資訊請參考Toshiba最新相關產品規格。
*文中提及的公司名稱、產品名稱與服務名稱等可能是其各自公司分別持有之商標。
台灣東芝電子簡介
台灣東芝電子零組件股份有限公司（Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation, TET），負責東芝電子在台灣、中國大陸、東南亞和南亞地區等國家的儲存產品及台灣半導體的業務推廣及支援。台灣東芝電子是提供企業級儲存設備、數據中心及個人資料儲存解決方案的最好夥伴，以提供最好的服務、最尖端的科技及最高品質的產品為宗旨。更多資訊，請參考東芝網站
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S300 Pro可全天候運作，提供高達300TB[7]的年工作負載率，故障前平均時間(MTTF)長達120萬小時[8]，可以滿足關鍵任務監控錄影日益成長的影像分析需求。
台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理片倉則章表示：「大型視訊監控系統的工作涉及高階視訊影像分析、臉部追蹤和編輯等關鍵功能，Toshiba新一代S300 Pro專門針對這些工作任務進行優化，提供更高的效能、耐用性和全天候運作的可靠性。新款S300 Pro展現了Toshiba與業界領先的視訊監控系統製造商持續合作的承諾，並使合作夥伴及客戶能夠從東芝提供的高品質監控型硬碟中獲益。」
新一代S300 Pro監控型硬碟將於2024年8月開始供貨。
有關新一代Toshiba S300 Pro監控型硬碟，詳細資訊請參見：https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/storage/product/internal-specialty/surveillance/articles/s300-pro.htm
有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊，請參閱：https://toshiba.semicon-storage.com/tw/storage.html
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[1]容量的定義：1TB=一兆位元組，但是實際可用的容量可能會因作業環境和格式不同而異。可用儲存容量(包含各種媒體檔案範例)會因檔案大小、格式、設定、軟體和作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而有所不同。實際格式化容量可能不同。
[2]與上一代S300 Pro監控型硬碟相比：HDWT31AUZSVA
[3]視訊監控攝影機的支援能力，其數據是以10Mbit/s率的高畫質攝影機的效能模擬結果為準。實際結果可能會根據各種因素(包括安裝攝影機的類型、系統硬體和軟體功能，以及使用的視訊壓縮技術)及系統變數(例如解析度、每秒影格率和其他設定)而有所不同。
[4]「3.5吋」為硬碟的外型規格，不代表磁碟機的實際尺寸。
[5]讀寫速度可能因主機設備、讀寫狀況及檔案大小，而有不同。
[6]1MiB代表1,048,576位元組(Bytes)。
[7]工作負載是當年資料傳輸量的測量數值，定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
[8]MTTF/MTBF(故障前平均時間/平均無故障時間)並非保證或預估產品的使用年限，而是大多數產品平均故障率的統計值，與實際運作可能不同。產品的實際產品壽命可能有所不同。
*新聞內資訊(包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊)於發佈當日均屬最新且正確資訊，後續若有變更，恕不另行通知。各項技術和應用資訊請參考Toshiba最新相關產品規格。
*文中提及的公司名稱、產品名稱與服務名稱等可能是其各自公司分別持有之商標。
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