特企／手沖咖啡機器人震撼登場　白房子咖啡創新不止

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白房子咖啡的創辦人盧俊雄希望帶給顧客天然、美味的菜餚，同時推廣台灣的手沖咖啡文化。白房子咖啡選址於清幽的陽明山上，店內以純白色裝潢為主，保留了歷史建築的文化氣息，為顧客營造出一處遠離城市喧囂的寧靜綠洲。盧俊雄表示：「我們希望白房子咖啡成為顧客在都市中的一處避風港，享受最純粹的咖啡和美食。」白房子的名稱帶給人一種寧靜、祥和的感覺，這正是品牌想要傳遞的氛圍。搭配餐廳全白裝潢的外觀，LOGO設計也秉持簡潔、純粹的風格，完美表達了品牌的理念。其最著名的手沖咖啡機器人是盧俊雄以「穩定且高品質的好咖啡」為理念，經過五年的努力和研發而成。所使用的機器手臂來自世界大廠KUKA，是製作機器手臂的知名企業，有著多年的歷史和穩定品質。咖啡豆則選用經驗豐富的烘焙師傅所烘製的精品咖啡豆，經過嚴格挑選與評鑑，確保咖啡的品質。盧俊雄強調：「我們希望提供給顧客穩定、安心且美味的餐點，因此手沖咖啡機器人在發明階段經歷了多次組裝和測試，確保每一支精品咖啡豆都能展現其最佳風味」。這裡不只有好咖啡還有美味的餐點，白房子咖啡堅持在烹飪上不做過多的加工與調味，力求帶給顧客精緻美食。以下介紹店內其中三樣招牌商品。手沖咖啡機器人採用日本手沖冦軍粕谷哲5段式沖法，調整成適合沖自家的咖啡，業者認為手沖咖啡的味道在於高甜度與甘味的提升，所以一、二段都是以高甜度為主要沖法。另外除了沖法確立後再來就是咖啡豆的新鮮度，從烘豆師那邊獲取新鮮現烘培的咖啡豆之後，會有3天~10天不等的養豆期，養好豆子之後會在20天內把豆子賣出，以維持豆子的新鮮度。爐烤土雞爐烤土雞源自花蓮的好山好水，飼育出肉質細嫩鮮甜的土雞，採用半野放的飼養方式。每日新鮮限量直送，讓顧客享用到最新鮮的土雞肉。白房子的烘烤技術有別於一般，採用紅外線烘烤方式，這種技術能讓雞肉外皮香酥脆，內部鮮甜多汁，是店內的絶活之一。三明治土司白房子咖啡的三明治土司是盧俊雄帶領麵包師父團隊共同研發的成果，採用德國鷹牌麵粉與其它兩種麵粉混合，經過長時間發酵製成。這種費時費工的做法，使得土司高溼拔絲、綿密細柔且有脆感。創辦人表示：「未來我們會往機器自動化的餐飲型態為目標前進，目前也仍有其他機器正在開發，期待未來能夠規模化且國際化的發展。」此外，白房子咖啡不僅是台灣手沖咖啡文化的代表之一，更是都市中一處讓人心靈放鬆的綠洲。在未來的發展中，將繼續堅持其品牌理念，為顧客提供更好的服務和體驗。