電子煙測試員「1天狂吸一萬口」！搏命工作待遇曝光：下班繼續抽

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▲測試員透露，每天工作平均要測試的電子煙約是7至8千個，多的時候則有到達1萬個，等於「一天吸了1萬口電子煙」。（圖／翻攝YT@MACHINA）

▲電子煙對各國青少年族群氾濫，造成嚴重的危害，台灣也在去年將電子煙視為違法菸品。（示意圖／Pixabay）

真的是拿命工作！日前有外國Youtuber前往中國的電子煙工廠深入探訪製造產業鏈，其中最令人震驚的，竟是產線上竟然有主要負責「吸一口煙」的電子煙測試員，更是測試產品最後一道關卡，而這些人一天工作最多要吸上1萬口煙，拿命工作待遇曝光也引發熱議。電子煙自2003年於中國問世後，逐漸在世界各國成為癮君子新選擇，但近年來因為網購發達，導致青少年能鑽漏洞輕易入手，對健康造成危害，因此台灣目前已將電子煙視為違法菸品。目前全世界的電子煙，有8成比率由中國公司生產，廣東深圳市也有好幾間電子煙公司，Youtuber頻道「MACHINA」也前往當地的旗晟實業，進入生產鏈拍攝一探究竟。除了普通的組裝過程以外，在最後一關的產品測試關卡，竟然有好幾位負責「吸一口煙」，測試產品是否能正常運作的測試員，也讓拍攝團隊相當訝異，深入追問後，該測試員透露，每天工作平均要測試的電子煙約是7至8千個，多的時候則有到達1萬個，等於「一天吸了1萬口電子煙」，測試員更表示，下班後還是會使用電子煙。至於電子煙測試員拿命工作的待遇如何？《NOWnews》記者實際查詢中國當地的求職網站，發現旗晟實業目前沒有招募人員，而其他間電子煙工廠的「電子煙口味測試員」的薪資則在5000至7000元人民幣（約新台幣2萬2至3萬1）。而電子煙生產線的內幕曝光後，也讓大量國外網友驚呼，「不要跟我說這位男士是我的間接接吻對象」、「我真的為那個測試電子煙的孩子感到難過」、「這傢伙每天要抽1萬口煙，真的拿命在工作」、「看著測試人員每天抽那麼多煙，我的肺都痛了」。事實上，過去國健署就曾推估，2021年全台灣就有近8萬名未成年者使用電子煙，已對青少年發育造成嚴重危害。因此台灣《菸害防制法修正案》在2023年3月22日上路後，電子煙已經被全面視為違法菸品，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，攜帶入境最高罰新台幣500萬元。此外，菸害防制法第15條第2項也明訂，民眾不得使用非法菸品，最高可罰1萬元。菸害防制新法上路之後，國健署菸害防制組也開始在全台各地進行稽查，結果光是2024年1至7月，查獲道的違法電子煙販售、輸入、使用之行為，累積開罰金額已經突破2000萬。