特企／終結23年沒發股利　大同公司董事長王光祥信心喊話

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創立於1918年，深獲國人喜愛的大同電鍋生產商大同公司（2371），為台灣證券交易所1962年首批16家上市掛牌企業之一。百餘年來，大同集團事業版圖已橫跨半導體、通路、營造，及貿易等領域。今年7月，大同公司（2371）攜手旗下大世科（8099）積極拓展的海外資料中心，獲印尼新首都政府邀請參與建置AI運算資料中心，並正式進入概念驗證（POC）階段，不僅是台灣首家、更是外商企業唯二。該資料中心將成為當地AI運算基地，大同集結集團資源與策略合作夥伴，有望躋身重量級國際大廠行列。早已是國人心目中模範生企業的大同集團，卻因第三代掏空公司遭判刑定讞，2018歷經經營權改革後，2020年市場派正式入主大同拿到經營權，由林文淵擔任董事長，但卻於50天後閃辭，2020年12月23日改由大同工學院校友盧明光接任董事長，2021年12月21日盧明光稱完成階段性任務辭職董事長，由大股東，前三圓建設董事長王光祥擔任董事長，而兩年管理階層紛紛擾擾中也換了6位總經理，直到由第7任的沈柏延擔任迄今。大同已有23年沒發股利，已成小股東們關心的議題，並已在網路ptt引起熱烈討論，其中針對如何才能發股利，提出兩大原因。王光祥董事長表示，接手後發現，前朝花了特別盈餘公積250億去打消累積虧損，由於主管機關規定公司要彌平這款項，才能發股利給股東，於是2024年3月將持有近60%股權的台北大安區芙蓉大樓賣了130幾億去彌補特別公積的虧損，改善財務結構。另，華映判賠131億，王光祥認為有很大的機會達成和解，這兩項是目前發不出股利的原因。業內人士預估，今年芙容大樓的獲利及目前董事會通過大安區懷生段的土地處分段 加計重電本業預估5元 若推估明年配息3元也算是合理範圍。王光祥董事長又請來西門町大地主吳振隆、前精英電腦董事長蔣東濬協助，2023年大同把寶成在精英的持股全部買回來佔48%左右，逐漸獲得掌控權，現在的大同公司是由王光祥、台商鄭文逸、吳振隆、蔣東濬四大股東共同治理。大同公司總經理沈柏延從2020年接任迄今已近4年，在治理下集團聚焦6大事業，並以4家公司為目前及未來發展主軸，包括大同、精英-電子代工、福華-電子代工、大世科-系統整合。王光祥董事長日前接受採訪時公開表示，目標為大同賺錢後每年可以發2~3元股利，並信心大同在重電事業、儲能、新能源等事業群，將陸續開出好成績單的情況下，要派發股利是有很大的機會。