特企／兼顧配息與股價成長　「00952」成小資族進軍AI新選擇

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台股的半年報正式出爐，護國神山台積電毫無意外，再次成為現金王跟獲利王，母公司上半年的稅後純益4,733.3億元，穩坐獲利第一，小資族想跟上這班列車，資本不夠沒關係，你可以轉投資00952，將所有AI概念股一網打盡。凱基推出優選台灣AI 50 ETF「00952」，從8/16開始募集，直到8/22為止，凱基更是首度推出發行價每股10元的產品，相當親民，而且還具備投資人相當喜愛的收益平準金，保障穩定被動收入，「00952」預計9/5掛牌上市。00952這檔ETF不僅價格漂亮，成分股更是集結護國群山! 除了上半年獲利跟現金王台積電之外，第一大成分股為世界先進，第二是鴻海，其他則還有台達電、聯電跟英業達等知名AI 產業供應鏈大廠。說到AI大家會想到Nvidia輝達，其創辦人黃仁勳曾大讚台灣對輝達來說，是非常重要的國家! 因為台灣是全世界唯一可以完整供應AI產業鏈的地方，從晶圓生產、產品組裝到封裝測試，台灣都能一手包辦，除了知名大企業，更有許多中小企業是其中的「無名英雄」。一般來說，AI產業具有三大核心，算法、算力跟資料。算法是大家耳熟能詳的生成式AI，如Chat GPT，算力則是指硬體，如伺服器GB200，最後資料就是所謂的大數據。台灣在這三大領域，都有代表性企業。如台積電跟鴻海就是硬體供應商，Google更早已在台灣建立資料中心。00952投資的全是台灣AI供應商，可說是新台灣AI 50，而為了要讓這檔AI ETF保持純正血統，特別嚴選FactSet Level 6的AI產業並且佔總營收30%以上，剔除蹭熱度的假AI廠商。同時，篩選營運效率好、避開趨勢向下的企業，維持其績效表現。即使是電子股有淡旺季之分，尤其五月、六月及七月份最慘，所以每年五月的換股則會重視配息，十一月份的旺季則會力拚價差，賺取資本利得，藉由靈活換檔，00952有望兼顧股息與股價成長，除了積極防禦，還可以強攻，在現今台股高檔的時刻，是小資族進軍AI的大好機會。P.S. 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險