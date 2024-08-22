保障市民就醫安全！高雄86家醫療機構火災演練　強化緊急應變作為

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高雄市為強化醫療機構災害應變能力，衛生局於本(113)年度辦理高雄市86家醫療機構火災應變演練實地訪查。訪查前，督導各院依危機管理三步驟「風險辨識評估」、「減災預防」、「應變準備」訂立完整的緊急災害應變計畫書，並擇定日期請醫院辦理實兵及桌上演練，由衛生局聘請專家擔任委員進行實地督導，期防範事故的發生及降低意外事件時人員傷亡及財產損失，以保障市民就醫安全。衛生局請各醫院以模擬假日或夜間時段於特殊病房(如加護病房、手術室)發生火災時，院方於第一時間通報119及衛生局，醫院防災指揮中心運用及調度院內現有人力，啟動醫院自衛消防編組進行初期滅火、疏散病患及家屬，後續啟動病患轉院照護及追蹤、設立家屬及媒體接待區、醫護人員身心健康後續追蹤及法律協助等作為。鑒於近年國內外皆有發生醫院火災事件，一旦醫院發生火災，受限於環境充斥危險物品，且醫療機構患者多屬行動不便或需仰賴維生設備，致移動疏散的高困難性；爰動員值班人力協助病患及家屬即時正確疏散，並確實向上及對外通報，以降低傷亡更顯格外重要。另因應近年駭客攻擊及人為破壞時有所聞，衛生局特別聘請建築防火審查、醫院緊急醫療應變及關鍵基礎設施防護等專業領域委員，預計於9月初至高雄長庚紀念醫院等高雄市4家重度級醫院，除針對特殊病房(加護病房、手術室)辦理火災演練，更增演一旦遭受資安攻擊及人為危安事件，模擬院內資訊系統當機或遭受人為破壞等複合性災害，醫院透過緊急應變作為確保醫療作業持續運作，以保障就醫病患權益及生命安全。衛生局每年依據「醫院緊急災害應變措施及檢查辦法」督導醫療機構訂定緊急災害應變措施計畫，並要求醫療機構每年度需辦理至少一場桌上及實兵模擬演練，截至8月22日止，衛生局已訪查77家醫療機構，演練重點在於防患未然，從演練中找出問題，以提升醫療機構應變能力，強化醫護人員災害應變作為，以保障高雄市民眾就醫安全。