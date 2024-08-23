特企／兔思糖　以天然食材和法式工藝創造幸福甜點

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兔思糖，一個以天然食材和幸福理念為核心的法式甜點品牌，憑藉其獨特的風味和堅持品質的信念，在甜點界贏得了一席之地。創辦人希望每一口甜點都能帶給顧客滿滿的幸福感，這也是兔思糖的精神宗旨。兔思糖這個品牌名稱背後有著獨特的故事。品牌名稱中的「兔思」來自創辦人涂小姐的姓氏，而「兔子」則是她的童年綽號。此外，品牌英文名Tu’s Town翻譯成中文即為兔思糖，象徵著她對「糖」的創意與思考。品牌的LOGO設計以兔子為靈感，不僅代表了她的綽號，還象徵著品牌的創新與活力。2017年，兔思糖首創的「深綠抹茶蛋黃酥」一經推出便引起轟動。這款甜點不同於傳統的蛋黃酥，選用了濃抹茶巧克力代替蛋液淋面，獨特的風味吸引了大量顧客排隊購買。自那年起，兔思糖每年都精心研發不同風味的濃抹茶月餅，讓顧客每年都能享受到新鮮感與驚喜。許多新顧客正是因為「全濃抹茶中秋禮盒」而成為忠實粉絲。兔思糖在用料方面毫不妥協，從奶油、鮮奶油到麵粉，每一種食材都經過嚴格篩選。創辦人在接觸法式甜點初期，投入了大量時間和金錢來試用不同品牌的食材，確保產品的最佳口感。甚至為了研發日本櫻花甜點，特地遠赴日本尋找最道地的櫻花味，並在當地的食品材料行找到理想的配料，最終呈現出最正宗的味道。兔思糖的最大特色在於使用不同等級的日本丸久小山園抹茶粉，依食材味道進行調配，使抹茶甜點更具層次和平衡感。每個品項至少需要經過十次調整，達到創辦人心目中的美味與平衡，才會正式上市。兔思糖在抹茶控中的名聲也不斷擴大。曾經有一位自稱「超級抹茶控」的顧客，對於抹茶濃度的要求極高。雖然兔思糖的抹茶甜點已經比市面上普遍產品濃郁，但她仍覺得不夠滿意。最終，兔思糖專門為她研發了一款名為「兩倍青苔」的甜點，濃度高到連店員都驚嘆不已，而她卻感到非常滿意。這段經歷啟發兔思糖，研發更多超濃抹茶甜點，並在濃郁、真材實料與其他食材的平衡間找到美味的關鍵。兔思糖從一家馬卡龍專賣店發展成為以抹茶為主的法式甜點店。未來，他們計劃繼續發揚馬卡龍，滿足老顧客對常態販售的期待。現階段，兔思糖專注於單店經營，不打算開放加盟，以確保最佳品質和穩定性。他們希望每一位消費者都能在兔思糖品嚐到極致的美味與幸福。兔思糖的品牌故事和對品質的堅持，使其在甜點市場上佔有一席之地。未來，他們將繼續以優質的產品和服務，為更多人帶來甜蜜與快樂。