特企／一杯茶一份幸福，11TEAHOUSE的品牌故事

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在這個快速變遷的時代，許多女性肩負著上班與家務的雙重壓力，特別是30歲以上的職業女性。11TEAHOUSE的創辦人以此為背景，創立了這家專為女性打造的甜點飲品店，讓女性在忙碌的生活中能夠按下暫停鍵，享受一杯既是甜點也是飲品的茶，度過美好的午茶時光。11TEAHOUSE的品牌名稱和LOGO設計都蘊含深遠意義。LOGO設計靈感來自於腳步，一前一後，象徵著創業者一步一腳印、堅持不懈的追求成功。同時，LOGO也像一個暫停鍵，期望每位顧客在品嚐他們的茶飲時，都能感受到短暫的幸福與放鬆。品牌最引以為豪的產品莫過於Ｑ粿麥奶茶，以輕烘培的麥子為基底，保留其天然香味，與鮮奶完美結合，散發出淡淡的麥茶香氣。這款飲品滿足了味蕾的重量感與咀嚼快感，選用麥子作為主要原材料，具獨特的堅果香與咖啡香。創辦人始終堅持使用台灣本地小農出產的原材料，這既是對小農的支持，也是對台灣豐富物產的感謝。特別是來自南投的茶葉，創辦人在尋找合作茶農的過程中，深受茶農對於茶葉品質的堅持和對土地的熱愛所感動，這些精神都在每一杯11TEAHOUSE的茶飲中得以體現。未來，11TEAHOUSE將持續推動產品創新，開發更多獨特飲品。同時，他們計劃通過推動加盟模式，結合餐車和店面，讓更多人能夠輕鬆享受這份幸福與放鬆。此外，11TEAHOUSE將加大品牌推廣力度，提升品牌知名度，吸引更多消費者的關注與喜愛。品牌堅信，隨著不斷的創新和對品質的堅持，11TEAHOUSE將在市場中脫穎而出，成為每位現代女性心目中的理想甜點天堂。