Grace Gift夏季特賣限3天！女鞋599元、包袋99元　激殺3折眾瘋搶

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▲原價2千元以上的流行女鞋下殺3折，上排特價599元、下排特價799元。（圖／業者提供）

▲近期芭蕾舞風元素爆紅，特賣會中販售多款芭蕾舞風的鞋款，圖為蝴蝶結芭蕾舞平底娃娃鞋，原價2160元、特價799元。（圖／品牌提供）

▲Grace Gift的人氣商品「蝴蝶結細帶厚底芭蕾瑪莉珍休閒鞋」，原價2560元、特價799元。「（圖／實習記者張佳雯攝）

▲PAUL&JOE聯名空氣包（S）均一價980元。（圖／業者提供）

▲許多經典授權的帆布袋系列，加購價只要99元。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲特賣會中不限金額消費就可獲得愛心珍珠蝴蝶結吊飾。（圖／品牌提供）

▲消費滿額就贈送Girly蝴蝶結造型肩背包，造型相當可愛。（圖／業者提供）

Grace Gift女鞋夏季特賣會開跑，台北場即日起至8月26日在忠孝SOGO 12樓活動會場舉辦，女鞋全面下殺3折，涼鞋、拖鞋599元起，一開賣就湧入大批人潮，即使是周五平日上班時間，依然人滿為患。現場不僅有近期爆紅的芭雷舞鞋系列，還有和許多KOL合作的鞋款、二手拍，消費不限金額還能獲得限量的愛心珍珠蝴蝶結吊飾。不只台北場，台中中友百貨特賣會也預計接棒開跑。Grace Gift特賣會除台北場外，還有專門為中南部女孩舉辦的台中場，將於9月3日至9月8日於中友百貨C棟13F國際大廳舉辦，而無法到達現場的消費者，亦有線上特賣會，讓線上線下的消費者都能以超值價格買到夢中美鞋。近期攻佔潮流排行榜的單品就屬「蝴蝶結」、「芭蕾舞風」系列商品莫屬了。Grace Gift除選用蝴蝶結元素作為特賣會的視覺主題外，也販賣多款芭雷舞風鞋款。而人氣商品「蝴蝶結細帶厚底芭蕾瑪莉珍休閒鞋」，俏麗的蝴蝶結樣式融合優美的芭蕾元素，成為許多消費者的首選商品，剛擺到架上立馬被一掃而空，原價高達2560的它，現在只要以799元的優惠價就能購得。現場除販賣美鞋外，還有多樣聯名包、帆布袋、人氣KOL聯名鞋款和二手拍。像是PAUL&JOE、小魔女doremi聯名空氣包等熱門包款，更推出超值優惠價。經典授權的帆布袋系列，加購價也只要99元。而總共20位人氣KOL的二手拍，也吸引許多消費者的目光。為了讓消費者逛得開心也買得開心，Grace Gift也首次舉辦官方LINE帳號遊戲，獎項包含250元即享折價券、買一送一等多重的優惠方案。以及因應此次主題，Grace Gift也規劃了符合主題的限量精美禮物，除了消費就可獲得的愛心珍珠蝴蝶結吊飾外，消費滿額還有贈送造型精美的Girly蝴蝶結造型肩背包，及在網路爆紅的パンの殿的甜點蝴蝶結可頌。忠孝SOGO 12F活動會館8月22日至8月26日營業時間：週日-週四 11:00~21:30週五、週六及例假日前一天 11:00~22:00中友百貨C棟13F國際大廳9月3日至9月8日營業時間：週日-週四 11:00~21:30週五、週六及例假日前一天 11:00~22:00