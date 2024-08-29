特企／嘉義縣科技教育再創新　北回歸線太空館「5G無限宇宙」登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義縣「5G無限宇宙」太空展於113年8月28日在「北回二館太空館」開展，將太空知識與5G科技結合並與民眾互動，除具趣味性，亦具有高度教育性，全程免費開放，歡迎大小朋友共同體驗。嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣科技正在發展，在太空館設置「5G無限宇宙」，是將科技與教育結合，藉由沈浸式體驗及互動的過程中，學習太空新知，特別適合親子共學，所以歡迎爸爸媽媽帶著孩子，共同到嘉義縣太空館，體驗太空奧妙。嘉義縣在數位發展部數位產業署的「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」支持下，運用5G數位規劃與劇場式策展，於北回二館太空館打造「5G無限宇宙」太空展。北回二館太空館位於水上鄉，嘉南地區重要的天文科學教育場域，目前與國家太空中心合作舉辦「國家太空中心30特展」，展出豐富的歷史資料及衛星、火箭模型，本次展覽在國家太空中心的協助下，透過生活化、深入淺出的知識內容，藉由數位技術的創新應用及全齡式的展示設計，將科技融入教育推廣，導入全新體驗式遊戲，讓觀眾輕鬆扮演太空人角色，體驗火箭發射的過程與樂趣。「5G無限宇宙」太空展，自113年8月28日起於北回二館太空館開展，免費提供體驗，歡迎民眾入館互動體驗。