石二鍋打造幸福職場　攜手IKEA改裝同仁休息室

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▲「石二鍋清水中山店」搭配摺疊桌靈活運用既有空間。（圖／品牌提供）

▲「石二鍋高雄鳳山店」將夥伴物品通通收進附門櫃體，使環境井然有序，並搭配摺疊桌靈活運用既有空間。（圖／品牌提供）

國民平價石頭火鍋「石二鍋」為改善同仁職場休息空間，與瑞典知名家居品牌IKEA企業業務團隊攜手在北、中、南，陸續打造3間同仁休息室和1間女生宿舍做為示範，期待透過溫馨舒適的休息空間，讓員工儲備能量、進而增加對品牌向心力。事業處總監李欣宜表示，待觀察完示範店後續使用狀況並確定模板，未來新門店將參考其配置和用色，正處裝潢期的門店將直接按其版本改裝，全台門店同休室預計於2027年底前逐步完成升級。目前全台共有88間「石二鍋」，超過1,600名服務同仁，除了有競爭力的薪資和集團福利，「石二鍋」行銷與營運團隊希望藉由改善同仁休息室與宿舍環境，讓同仁實質感覺被照顧，進而對門店產生歸屬感、提升向心力，因此著手與IKEA企業業務洽談，傾聽示範店同仁的需求，最後搭配IKEA對空間美感與功能性的敏銳度，共同營造出溫暖且設想周到的同仁休息室。6/25起陸續改造「高雄鳳山店」、「清水中山店」及「民權龍江店」的同仁休息室，三重女生宿舍即將施工改裝。根據不同門店衍伸出的不同需求，以位在中部海線的「清水中山店」為例，住市區的同仁騎車通勤，單程需耗費40分鐘，導致同仁在空班時間多希望留在店內休息，因此在休息室擺放沙發抱枕，成為休息時間的搶手耍廢區。「高雄鳳山店」則將2.1坪的空間收納極大化，讓夥伴把物品通通收進附門櫃體，使環境井然有序，並搭配摺疊桌靈活運用既有空間。「民權龍江店」與「12MINI快煮鍋 民權東龍江店」共用同休室，室內約5坪，為空間最大且格局最方正的示範店，因此選用收納層架組創造出掛衣換鞋區、休息區、用餐／面試區和辦公區，顯示出品牌行銷與營運團隊對同仁休息環境的重視，在既有格局下提供能放鬆喘息的舒適空間。「石二鍋」行銷與營運團隊事前縝密規劃排程，從硬體清空、牆面補洞、油漆粉刷再重新配電拉線裝燈，接著由IKEA企業業務團隊進場組裝家具、定位家飾，前後僅花2-3天隨即完工同時維持正常營運，許多夥伴看見嶄新的同休室，立刻拿起手機開箱、po上社群炫耀一波，興奮的心情溢於言表，並分享「身邊打工的朋友，有的連休息室都沒有」。「石二鍋」改裝示範店的夥伴第一手開箱嶄新同休室的反應影片，已在粉絲專頁上線，而今年底前品牌預計在北、中、南再增4間門店，至少釋出80名職缺，歡迎有餐飲相關經驗的優秀人才加入。